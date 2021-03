B-GJENGENs KUPP: Kasper Dolberg (til venstre) og Mikkel Damsgaard feirer ett av Danmarks åtte mål mot Moldova. Foto: BO AMSTRUP / RITZAU SCANPIX

Danmark-sjefen byttet ti utespillere – knuste Moldova

(Danmark – Moldova 8–0) Bare Leicester-keeper Kasper Schmeichel (34) beholdt plassen i startelleveren til Danmarks landslagssjef Kasper Hjulmand – og med enda en Kasper i målform, ga gamblingen full pott.

Av Øyvind Herrebrøden

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Med et sikkert straffespark etter bare 19 minutter ga Nice-angriper Kasper Dolberg det danske laget akkurat den starten de trengte etter at treneren skiftet ut ti mann etter den bunnsolide 2–0-seieren over Israel torsdag.

– Vi skal spille tre kamper på seks dager. Vi spiller med et lag der er friskt, motivert og fullstendig klar for denne oppgaven. Og så det å få byttet på spillerne og ha motet til å se de spillerne vi har i troppen, begrunnet Kasper Hjulmand til Kanal5 før avspark.

Dolbergs ledermål fra straffemerket betød ketchupeffekt. På de neste 19 minuttene var de røde og hvide dynamitt og scoret fire til. Med 5–0 til pause og tre i 2. omgang ble det til slutt råsterke 8–0 i Herning.