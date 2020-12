Fantasy Premier League Gameweek 17: Slik bruker du ditt nye wildcard

Dårlig runde? Ikke fortvil: Nå har du fått et nytt wildcard, og her er våre tips til hvordan du kan bruke det best mulig. I tillegg har det dukket opp to nye kamper som endrer på alt.

Spesielt en glemt West Ham-joker og årets John Lundstram er spillere du bør få med deg.