Ny Glimt-seier etter dramatiske sluttminutter: − Fotballen er brutal

(Kristiansund – Bodø/Glimt 2–3) Eliteserie-toppscorer Amahl Pellegrino (30) scoret sitt 20. mål, og var nær ved å ordne 3–2 i sluttminuttene. Så dukket Kasper Junker (26) opp og ordnet en ny seier til serielederen.

I det 86 minutt misset Pellegrino alene med Glimt-keeper Nikita Khajkin, på stillingen 2–2. Kort tid etterpå var Victor Boniface farlig frempå i motsatt ende, men Sean McDermodd slapp med skrekken da han fikk stoppet ballen rett foran streken.

I det 89. minutt kom vinnermålet. Innlegget fra Alfons Sampsted var perfekt, og på akrobatisk vis satte Kasper Junker inn 3–2-målet. Det var hans 16. scoring denne sesongen, og målet sørger for at Glimt kan sikre seriegullet allerede neste runde.

– Det føles virkelig godt. På en dag der vi ikke presterer så godt som vi burde, så er det deilig å reise hjem med tre poeng, sa matchvinner Junker til Eurosport.

Med syv kamper igjen å spille har Glimt 16 poengs ledelse til Molde, og må vinne hjemme mot tabelljumbo Aalesund, og Molde må i tillegg tape hjemme mot Kristiansund neste helg for at gullet skal sikres.

OVERLEGEN TOPPSCORER: Amahl Pellegrino feirer sin 20. scoring ved å dra av seg drakten etter 1–0-scoringen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Men Glimt måtte virkelig slite for seieren i Kristiansund. Hjemmelaget skapte mye, og var fullt på høyde med serielederen.

– Jeg synes vi startet kampen dårlig, men så kommer vi oss litt utover. Vi får med oss en ledelse inn til pause. Vi får noen store sjanser i 2. omgang, men det blir kamp hele veien inn, oppsummerer Glimt-spiller Patrick Berg til Eurosport.

Tidlig Pellegrino-scoring

Pellegrino sendte Kristiansund i ledelsen etter fem minutter da han alene med keeper var sikker og satte inn sitt 20. mål for sesongen. Det feiret han ved å dra av seg drakten og vise frem en skjorte med tallet 20 på. Det kostet ham et gult kort.

Glimt utlignet ved Vegard Leikvoll Moberg, og på overtid av 1. omgang fikk laget straffe. Den dundret Kasper Junker inn.

Bendik Bye utlignet til 2–2 etter en corner i det 79. minutt, men Kristiansund endte opp uten poeng i kveld til tross for at innbytter Faris Pemi også hadde et par enorme muligheter på tampen.

– Fotballen er brutal. Vi møter Norges beste lag, og gir dem kamp. Det hadde ikke vært ufortjent om vi hadde fått med oss noe her, sa en skuffet Pellegrino til Eurosport.

Kristiansund ligger på sjetteplass, og har ni poeng opp til Rosenborg på tredjeplass.

