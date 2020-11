NYE TIDER: Vidar Örn Kjartansson (til venstre) og Osame Sahraoui har gjort suksess i Vålerenga-drakten etter at Dag-Eilev Fagermo (til høyre) overtok som trener. Her fra seieren mot Molde i september. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Fagermo har fjernet Deilas gamle favoritter: − Sagt hele tiden at stallen er for stor

I debutsesongen er Dag-Eilev Fagermo (53) på skuddhold av Vålerengas første topplassering på ti år. Dit er han kommet ved å fase ut nesten samtlige av forgjenger Ronny Deilas signeringer.

Mens Dag-Eilev Fagermos nøyaktig ti måneder på Valle har tatt klubben tilbake mot tabelltoppen og gjort dem uslåelige på hjemmebane, har 53-åringen også brukt tiden på en formidabel ryddesjau.

I forkant av søndagskveldens Eurosport Norge-sendte hovedkamp mot Strømsgodset i Drammen har VG har sett på de seks transfervinduene i Ronny Deilas tre hele sesonger som Vålerenga-trener (2017–2019).

Av de 27 navnene som Deila signerte utenfra, der premisset for å komme med på VGs liste har vært at spillerne var som etablerte å regne og/eller hentet fra utlandet, var 14 av dem igjen i stallen Fagermo arvet ved ankomst Intility.

Av disse er det bare venstreback Sam Adekugbe som fremstår som klart førstevalg, og kanadieren har kontrakt ett år til. De øvrige 13 er blitt plassert på benken, solgt, lånt ut, fått terminert kontrakten eller har nye arbeidsgivere på vent.

ARVEN ETTER DEILA Disse Ronny Deila-signeringene var fortsatt i Vålerenga da Dag-Eilev Fagermo ble ansatt i slutten av januar: 1. Bård Finne (til SønderjyskE etter sesongen) 2. Adam L. Kwarasey (terminert kontrakt) 3. Sam Adekugbe (kontrakt ut 2021) 4. Felipe Carvalho (kontrakt ut juli 2021 – ikke returnert etter utlån) 5. Amin Nouri (utlånt til HamKam) 6. Peter Godly Michael (solgt til Sogndal) 7. Mohammed Abu (utlånt til DC United) 8. Erik Israelsson (gikk gratis til Kalmar) 9. Johan Lædre Bjørdal (kontrakt ut juli 2021) 10. Herolind Shala (kontrakt ut 2020) 11. Deyver Vega (terminert kontrakt, gikk til Sandefjord) 12. Matthías Vilhjalmsson (til Hafnarfjordur etter sesongen) 13. Kjetil Haug (kontrakt ut juli 2022) 14. Ousmane Camara (kontrakt ut 2022) Vis mer

Fagermo har i stedet satset på klubbprodukter som Kristoffer Klaesson (19), Ivan Näsberg (24), Osame Sahraoui (19), Aron Dønnum (22) og Christian Borchgrevink (21), samt hentet Fredrik Oldrup Jensen (27), Henrik Bjørdal (23) og Vidar Örn Kjartansson (30).

Jonatan Tollås Nation (30) og Magnus Lekven (32) har også spilt mye, men de kom da Kjetil Rekdal var VIF-trener.

– Jeg har sagt hele tiden at stallen er for stor. Vi må få stallen ned. Det gjelder ennå. Vi skal ha opp talenter. Jeg er litt overrasket over at både Klaesson, Osame, Christian Borch (Borchgrevink) har tatt steget så fort. Det skal jeg innrømme. Det er veldig gledelig. Vi skal ha plass til flere av dem, sier Fagermo.

– Skal vi først gjøre noe i overgangsmarkedet som ikke er eget, må det være Kjartansson/Bjørdal-signeringer, sier Vålerenga-treneren og sikter til duoen han hentet til Intility i sommer.

De har vært en braksuksess så langt: Kjartansson har syv mål på seks kamper, og du knapt finner en indreløper i Eliteserien som har levert bedre de to siste månedene enn Henrik Bjørdal, sunnmøringen som Vålerenga fisket til seg fra belgiske Zulte Waregem.

«De-rekrutteringen», som Fagermo beskriver det, vil trolig fortsette også etter sesongen. Både Magnus Lekven og Herolind Shala er blant dem som er på utgående kontrakt.

– Både Magnus og Shala spiller nok litt for fremtiden sin. Magnus har bedt om en samtale. Vi har sagt til ham at vi ikke kan ta en avgjørelse på noe ennå, mens «Lindy» snakket vi med i sommer. Han vil nok se an utlandet, og det er helt greit, sier Fagermo.

UTE AV LAGET: Herolind Shala (til venstre), Johan Lædre Bjørdal og Matthías Vilhjalmsson ble hentet av Ronny Deila før fjorårssesongen. Her sitter de på benken under kampen mot Brann i september. Kjetil Haug, Odin Thiago Holm og Felix Horn Myhre på raden foran. Foto: Berit Roald

– Hva slags antall vil du ha stallen på?

– Nå har vi god sjanse på europacup. Da krever det litt mer. 23-24-25. Rundt der, ikke noe mer, og da skal det være rom for flere av våre egne i det tallet, sier VIF-sjefen.

– Betyr alt dette at du synes Vålerenga gjorde mye rart på transfermarkedet de siste årene?

– Hehehe. Før jeg kom, tror jeg at de siste årene er det hentet 40 spillere som ikke er her lengre. Det har vært en veldig stor turn-over. Du vil se langt færre spillere inn i Vålerenga når jeg er trener. Hvis vi ikke må selge, melder telemarkingen, som riktignok innrømmer at en ny ving bør inn når Bård Finne drar til SønderjyskE i Danmark.

Jørgen Ingebrigtsen er Vålerengas sportssjef under Fagermo og hadde samme rolle under Deila. Han har gått gjennom hele VGs liste og grunngitt vurderingen de gjorde i hvert tilfelle.

– 27 navn er 27 forskjellige historier, beskriver Ingebrigtsen.

DE KOM – OG GIKK Disse 13 Ronny Deila-signeringene ble hentet mellom 2017 og 2019 og forsvant fra klubben igjen: Chidera Ejuke (solgt til Heerenveen), Muhamed Keita (låneavtale utløpt), Abdisalam Ibrahim (kontrakt utløpt), Enar Jääger (kontrakt utløpt), Daniel Berntsen (solgt til Tromsø), Ernest Agyiri (avbrutt låneavtale), Fitim Azemi (solgt til Stabæk), Sam Johnson (solgt til Real Salt Lake), Joao Meira (terminert kontrakt), Efrain Juarez (kontrakt utløpt), Pierre Kanstrup (kontrakt utløpt), Mayron George (låneavtale utløpt), Mohamed Fellah (kontrakt utløpt). VG har sett bort fra navn som er blitt tatt opp i A-stallen fra junioravdelingen og spillere som kom fra lavere divisjoner i Norge. Vis mer

– Det er kanskje mer gjennomtrekk enn man setter pris på. Samtidig må man ha en stall. Dette var litt i vente på de beste ungguttene (født 1998–2000), som vi visste kom, men som vi da vurderte at det var ett eller to år for tidlig for. Så vi rekrutterte nok flere «stallspillere» i denne perioden for å få bredden, forklarer Vålerengas sportssjef.

Han nevner også den justerte strategien på Oslo Øst. Det skal satses mer på egne produkter, og derfor er Borchgrevink og Näsberg foran Amin Nouri (utlånt) og Johan Lædre Bjørdal (benket) i prioriteringskøen.

De to sistnevnte er blant de 14 Deila-signeringene som fortsatt var VIF-eiendom da Fagermo overtok i januar. Her peker Ingebrigtsen blant annet på forskjellene mellom Deilas 4–2–3–1-formasjon kontra Fagermos 4–3–3.

Det gir utslag både på midtbanen og hos kantspillerne.

– For eksempel er Abu er rollespiller og spillestilsspiller i Deilas system. Han passer ikke i beskrivelsen som sentral midt hos Fagermo og måtte derfor videre, sier Ingebrigtsen om Deilas prestisjesignering fra 2018.

Abu ble nesten umiddelbart erstattet av telemarkingen Fredrik Oldrup Jensen etter Fagermo kom. Midtbanesentralen har for øvrig trent for fullt igjen og bør for øvrig være kampklar mot Strømsgodset søndag kveld.

– Spillere som Matti (Vilhjalmsson) og Lindy (Shala) har også spilt fast under Fagermo inntil Vidar og Henrik Bjørdal kom inn, nevner Jørgen Ingebrigtsen.

