TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Brann 2–3) Brann hadde ikke vunnet på tre måneder, og var for alvor på vei inn i nedrykkskampen. Så fikk Kåre Ingebrigtsen (55) og Eirik Horneland (45) en hevn som var akkurat så søt som de kunne drømt om.

Mens Eirik Horneland ikke tok turen innom pressesonen, var det en fornøyd og komfortabel Kåre Ingebrigtsen som tok seg god tid til pressen, til tross for at spillerbussen stod utenfor Lerkendal, og fikk det mer og mer travelt. Men noen følelse av revansj ville ikke den tidligere Rosenborg-treneren snakke om.

– Det er så lenge siden nå. Når man står der handler det om to lag, to mål og tre poeng. Jeg tenker ikke på det med revansj i det hele tatt. Det eneste jeg tenker på er at det løper forbi folk jeg kjenner i hvit drakt i ny og ne, sier Ingebrigtsen.

– Etter alt dere har vært gjennom, med rettssak og sparking; ikke en gang en liten følelse av «søt revansj»?

– Nei, ikke på det med revansje. Jeg har ikke noe følelse på det. I det vi har levd og stått i, så handler det om å ta tre poeng. Det er så lenge siden, og det har rent mye vann i den elva, sier han til VG.

– Strålende fotball

De to tidligere Rosenborg-trenerne kunne ikke bedt om en bedre retur til Lerkendal. På forhånd lovte Ingebrigtsen et offensivt bortelag som skulle ta sjansene da de bød seg. Som sagt så gjort. Med to mål på ett minutt midtveis i første omgang, var drømmestarten komplett. To minutter etter pause virket kampen avgjort, da Sander Svendsen økte til 3–0.

– Det avgjørende var å overleve de første tjue minuttene, og har et godt forsvarsspill som gir muligheter til å gjenvinne ballen. Man må tørre å spille fotball på Lerkendal. Legger man seg bakpå i nitti minutter, så er det kjørt. Da scorer de til slutt. I starten på andre omgang spilte vi strålende fotball, sier Ingebrigtsen.

– Men Horneland står ikke her...

– Nei, men det skal han jo ikke heller. Som sagt, det er ikke noe spesielt, annet enn at vi har vært her før. Det er sikkert spesielt for dere i pressen. For oss er det en vanlig fotballkamp, men det eneste som gjør det spesielt, er at det er en vanskelig affære å dra til Lerkendal.

– Var det en vanskelig balanse i forkant, å ikke la deres personlige ambisjoner om «revansj», slik vi kaller det, ødelegge for kampforberedelsene?

– Nei, i hverdagen handler det om å forbedre oss og utvikle oss selv. Vi analyserer jo Rosenborg for å finne styrker og svakheter, men det handla om å forberede oss best mulig for å få med oss noe fra Lerkendal.

Konstant press

Etter noen hektiske sluttminutter der Hólmar Eyjólfson reduserte til 2–3 på overtid etter Kristoffer Zachariassens 1–3-mål ni minutter før slutt, kunne slitne Brann-spillerne juble for tre viktige bortepoeng i Trondheim.

– Det er så klart fantastisk. Vi trengte en seier, og det er en enorm prestasjon. Vi gjennomførte en perfekt kamp selv om det ble kaotisk til slutt. Alle skjønner at dette var viktig for oss, gliste Vegard Forren overfor Eurosport.

– Jeg var glad det ikke var ti minutter igjen på klokka. Jeg syns vi var det beste laget etter tjue minutter, for vi fortjente det, sier Brann-treneren.

Før kampen stod Brann uten seier på tre måneder, og ville med tap for alvor nærme seg nedrykkskampen. Ingebrigtsen erkjenner at han merker presset fra forventningsfulle bergensere.

– Vi har valgt dette yrket selv, og vi lurer enkelte ganger på hvorfor vi har valgt det. Presset er konstant, og det lever vi godt med. Nå har vi jobba godt en stund, og nå får vi betalt for det.

– Og nå er det bare å love gull i Bergen neste år?

– Det er ikke så sikkert at vi skal love det. Men, definitivt, vi skal utvikle oss og skal bli bedre. Så skal vi krype sakte, men sikkert oppover, sier Ingebrigtsen etter å ha tenkt seg om.

Horneland vil ikke uttale seg, sier Branns medieansvarlig til VG, som grunngir det med at assistenttreneren ikke møter i mixed zone.

DEN SOM LER SIST: Eirik Horneland (bak, sittende) og Kåre Ingebrigtsen vendte tilbake til Lerkendal med suksess. Foto: Ole Martin Wold

