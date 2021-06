Dette betyr et kommersielt samarbeid.

RUSSISK PROFIL: Artjom Dzjuba fotografert i treningskampen mot Bulgaria nylig. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Utroskap, intimvideo og mål: Spissen som deler russerne

Artjom Dzjuba (32) noterte tre mål i VM på hjemmebane. Nå er han trolig russernes beste kort i EM.

Samtidig er Zenit St. Petersburg-spilleren en omdiskutert kar som deler russerne.

Mange elsker Dzjuba - et fenomen som russerne kaller «Dzjubamania».

Den andre delen hater Dzjuba, ikke minst Spartak Moskva-fansen, som aldri har tilgitt ham at han gikk til Zenit. Dzjuba kom til Spartak-akademiet allerede som åtteåring og var Spartaks eiendom helt fram til 2015, selv om han var utlånt til flere klubber underveis.

Med Zenit St. Petersburg (der lørdagens kamp mot Belgia går) har han vunnet ligatittelen tre år på rad: 2018/19, 2019/20 og 2020/21.

Den russiske opinionen ble igjen delt om Dzjuba i fjor da en video som skal vise ham, ble lekket. Den viser en mann som tilfredsstiller seg selv. Dzjuba ble utestengt fra landslaget i flere kamper og beklaget senere:

– Jeg er ikke perfekt. Vi er alle syndere, og jeg kan bare skylde på meg selv.

Det er ikke første gang Dzjubas privatliv har vært tema i Russland. I 2015 ble han sett i selskap med TV-profilen Maria Orzul - samtidig som han var gift.

– Dette ble en skikkelig lærepenge for meg. Jeg skammet meg over å stå foran kona mi og forklare det. Resten av verden var ikke så viktig. Det viktige var at hun hørte på meg. Og hun hørte på meg. Derfor klarte vi å redde det, forklarte Dzjuba i et intervju med Sport Ekspress senere.

Artjom Dzjuba har vist klasse nå før EM. Han scoret to ganger da Zenit St. Petersburg sikret seg sitt tredje strake ligamesterskap i Russland med seier over Lokomotiv Moskva i begynnelsen av mai. Og så scoret han fire ganger da Tambov ble slått 5–1 i siste serierunde.

– Dzjuba kommer til å bli vår beste i EM. Artjom kan forene gutta og lede dem. En skikkelig energibunt. Gud forby at noe skjer med Dzjuba, da har vi ingen sjanser i EM, sier den fotballinteresserte skuespilleren/sangeren Mikhail Bojarskij i et intervju med Sport Ekspress lørdag.

Kampen ser du på TV 2