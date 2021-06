FÅR IKKE OPPTUREN: Mange trodde Kåre Ingebrigtsen og Brann skulle få en opptur etter to kamper uten tap. Det fik kde ikke. Foto: Marit Hommedal

Brann-krisen fortsetter: Bakenga-hat trick spolerte publikumsfesten i Bergen

BERGEN (VG) (Brann - Odd 1–3) Det skulle bli fotballfest med tusenvis av tilskuere. I stedet ble det nok et bevis på at Brann står i reell nedrykksfare denne sesongen.

Like etter pause tok Odd første stikk. Brann så ut til å ha avverget muligheten, men i andre bølge banket Filip Jørgensen ballen inn til Mushaga Bakenga. Trønderen ble løpt ned av Vegard Forren, Tom Harald Hagen pekte på straffemerket – og Brann-Bataljonen fikk med seg Stadion i en høylytt pipekonsert.

Uanfektet banket Bakenga ballen i mål.

IKKE TIDIG: Eirik Holmen Johansen ser at hans redningsforsøk på Mushaga Bakengas straffe er forgjeves. Foto: Marit Hommedal

Like etter både kunne og burde den svært aktive Mathias Rasmussen utlignet for hjemmelaget, men ballen trillet like utenfor etter hans avslutning fra kloss hold. Mer uforståelig var det at Odd ikke klarte å omsette den påfølgende dobbelsjansen.

Først slo Brann-forsvaret fullstendig sprekker og sendte Mushaga Bakenga alene gjennom, men Eirik Holmen Johansen leste skudd og reddet mesterlig. Returen endte omsider hos Markus Kaasa – som fra fem meters hold lurte ballen like utenfor.

Odds målkonge trengte imidlertid bare ytterligere én invitasjon. Innbytter Kristoffer Larsen tredde gjennom et hullete Brann-forsvar og Bakenga lurte ballen inn med utsiden av foten.

FREKKAS: Mushaga Bakenga styrer inn 2–0 med utsiden av foten. Foto: Marit Hommedal

Brann måtte mobilisere: De mobiliserte. Innbytter Jon Helge Tveita stanget inn reduseringen like etter at han kom inn og grunnlaget var lagt for en heidundrende avslutning.

I stedet mistet innbytter Ole Martin Kolskogen ballen til Bakenga, som nonchalant lobbet inn sitt tredje for dagen. «Skandale» runget ut fra Brann-Bataljonen, pipekonserten blant de tre tusen oppmøtte var høylytt, spesielt retning uthalende Odd-spillere mot slutten av kampen.

For første gang på mer en halvannet år var det duket for firesifret antall tilskuere på Brann Stadion, det er trener Kåre Ingebrigtsens første virkelige møte med den mangfoldige Brann-fansen etter at han tok over som trener 8. august i fjor. Opp mot fem tusen var ventet, 3193 kom.

Støtten har de behov for: Fire poeng på åtte kamper gjorde at de startet runden helt sist. Tidligere Brann-profil Erik Huseklepp kalte kampen mot Odd for en «må vinne»-kamp i Bergens Tidenes «Ballspark»-podcast.

Det presset blir ikke mindre etter dette.