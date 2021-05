BERGET POENG: Aron Dønnum skapte den avgjørende situasjonen mot Mjøndalen. Foto: Jostein Overvik

Dønnum om VIF-starten: − Vi er selvfølgelig ikke fornøyd

MJØNDALEN (VG) Vålerenga henger allerede fem poeng bak Molde og Bodø/Glimt. Aron Dønnum & co. går til torsdagens toppkamp mot Molde med bare ett poeng på de to siste kampene.

Publisert: Nå nettopp

– Vi er selvfølgelig ikke fornøyd. Såpass ærlig må vi være, sier Aron Dønnum til VG etter 1–1 i Mjøndalen. Han følges opp av Jonatan Tollås Nation.

– Vi har færre poeng enn vi hadde håpet. Men samtidig skal vi ikke svartmale situasjonen. Vi vet at ting snur fort i fotball. Vi vet at en positiv opplevelse mot Molde på torsdag kan snu ting. Vi henger ikke med hodet, understreker Vålerenga-kapteinen.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

De to reddet Vålerenga fra tap i øst for Drammenselva. Dønnum fikk satt en finte Lars Olden Larsen og Nation fikk jobbet ballen i mål via et MIF-ben.

les også Mjøndalen rystet Vålerenga: – Vi kan ikke gå og spille fotball

– Én mot én er det jeg liker. Da går det som regel fint. Jeg liker å utfordre og får det til de fleste gangene. Jeg fikk mye rom og vi fikk kriget inn den, sier Dønnum.

– Legger seriestarten press på dere?

– Jeg vil ikke kalle det press. Vi vil selvsagt ha poeng. Men vi må bare lære av disse kampene. Men vi vet at vi har hatt gode prestasjoner uten å få tre poeng. Vi får nesten bare ta med oss det. Jeg har bare et kjedelig svar: Vi får bare bygge på det som er bra og så får resultatene komme etter hvert, sier han og legger til:

– Det var en slitsom fotballkamp. Mjøndalen jobber hardt og det var vanskelig å trenge gjennom. Så ett poeng får vi si oss fornøyd med.

UTLIGNING: Aron Dønnum (10) har dratt opp situasjonen der Jonatan Tollås Nation (lengst vekk) skaffet utligning etter av Vidar Örn Kjartansson hadde vært involvert. Foto: Terje Bendiksby

Jonatan Tollås Nation er ikke fornøyd med hvordan Vålerenga har spilt som lag de siste kampene.

– Jeg synes vi kom i mange gode posisjoner i dag. Slik var det mot Kristiansund også. Men vi får lite ute av det. Vi går mye frem til rundt 16 meter, men vi blir litt for «heit i toppen», beskriver Vålerenga-kaptein oppvokst i Ålesund.

– Hvordan da?

– Vi prøver å avslutte selv i stedet for å spille hverandre i bedre posisjoner. Det har vi sett i de første kampene. Vi har kommet litt galt ut, men vi skal ikke svartmale alt. Mjøndalen kommer til å ta mange poeng på hjemmebane, mener VIF-stopperen.

les også Vraket VIF-stjerne får ny sjanse mot Mjøndalen

Amor Layouni måtte igjen gå av banen uten målpoeng.

– Første 30 minuttene er veldig dårlig, men så kommer vi opp. Vi må helt enkelt trene på å spille mot et lag som legger seg med 10 mann i egen boks. Det er ikke enkelt, men vi må finne løsninger på hvordan vi skal bryte ned det, sier han etter 90 minutter på venstrekanten.

– Jeg tar en match av gangen. Jeg må komme tilbake i form etter opphold i Egypt hvor jeg ikke spilte så mye. Jeg må ha tålmodighet, sier svensk-tunisieren.

Mjøndalen med 8000 innbyggere rappet et poeng fra hovedstadens eneste eliteserielag. Det bor 635.000 i Oslo.

– Vålerenga er en mye, mye større klubb enn Mjøndalen. Det bra at vi har kommet dit. Vi har tatt steg siden i fjor. Vi er blitt bedre, mener trener Vegard Hansen.

Målscorer Martin Rønning Ovenstad er ikke overrasket over Mjøndalen klarte å lage problemer for medaljekandidaten fra Valle.

– Vi har gitt gode lag god matching helt siden i fjor høst. I hvert fall når vi tør å ta ned kula og vi treffer med første pasningen. Da er det ganske mange lag i eliteserien vi kan spille bra mot. Vålerenga er ikke noe unntak. De har jo litt X-faktor, men når det ikke funker så synes jeg ikke de har noe bedre lag enn oss. Jeg skal ikke snakke Vålerenga ned her, men jeg ble ikke skremt av kollektivet deres, sier Ovenstad.

Han løp Vålerenga over ende i en kontring, fikk en perfekt stikker fra Tonny Brochmann og sørget for at Mjøndalen var i ledelsen.

Før en Dønnum-finte og et Tollås Nation-mål berget ett poeng for Vålerenga.