SKAL VAKSINERES: Ifølge Cope skal den spanske EM-troppen vaksineres. Foto: Manu Fernandez / AP

Stor usikkerhet rundt Spania før EM-åpningen – må kanskje stille med nødlandslag

Dersom det oppstår et utbrudd som rammer halvparten av det spanske landslaget, må spanjolene samle sammen et nødlandslag. Samtidig melder spanske aviser at de jobber med å hastevaksinere spillerne sine.

Etter Sergio Busquets positive coronatest, vekker det stor usikker rundt Spania sin EM-åpning mot Sverige 14. juni.

Tirsdag møtes Spania og Litauen, en kamp det spanske U21-landslaget nå må spille. Og de unge spillerne kan også møte Sverige i premieren, ifølge Spanske AS.

– Du må bytte ut alle spillere før første kamp, ​​så det kan skje rent hypotetisk, sier landslagssjef Stefan Pettersson til Sportbladet.

UEFA vurderer 48 timers utsettelse i tilfelle listen blir omgjort, forutsatt at alle spillere som blir erstattet på grunn av coronavirus ikke kan spille turneringen igjen, skriver AS.

Diario AS melder at Celta-spiller Brais Mendez har hastet hjem igjen til Spania etter å ha vært på ferie på Mykonos. Avisen hevder å vite at han kan være en aktuell Busquets-erstatter.

UEFAs regel: I tilfelle en gruppe spillere fra et lag blir plassert i obligatorisk karantene eller selvisolasjon etter en avgjørelse fra en kompetent nasjonal eller lokal myndighet, vil kampen fortsette som planlagt så lenge han har minst 13 tilgjengelige spillere (inkludert minst en målvakt) uavhengig av andre bestemmelser i konkurransereglene (inkludert fristen for innlevering av spillelisten), forutsatt at alle spillere er kvalifisert til å representere landslaget i samsvar med art. 46 i konkurransereglene og har vært negative i henhold til bestemmelsene i UEFA-protokollen. Hvis et nasjonalt forbund ikke klarer å distribuere et lag med det minste antallet deltakere nevnt ovenfor (13, inkludert en keeper), vil kampen flyttes innen 48 timer fra datoen for den tilsvarende kampen av UEFAs administrasjon, som vil har også makten til å tildele et alternativt sted". I tilfelle alle alternativene ikke er gjennomførbare, fastslår UEFA at "Euro 2020-konkurransekomiteen vil ta en avgjørelse og kan bestemme at laget taper 3-0. Vis mer

Det spanske landslaget skal nå vaksineres med Janssen-vaksinen, melder blant andre den spanske radiostasjonen og nettavisen Cope – og AS.

I Norge er denne vaksinen utenfor vaksineprogrammet og tilbys de som frivillig vil vaksinere seg av spesielle årsaker - som uunngåelige utenlandsreiser.

Landslaget skal vaksineres med Janssen-vaksinen (Johnson & Johnson) for å unngå at de må ta en ny dose underveis i mesterskapet og ifølge Cope skal vaksinen settes tirsdag.

Søndag kveld bekreftet det spanske forbundet at veteranen Sergio Busquets hadde testet positivt for covid-19.

Alle nærkontaktene ble da isolert og som følge av den positive testen, ble det bestemt at Spania vil stille med U21-laget og U21-treneren i tirsdagens treningskamp mot Litauen.

Spania spiller sin første kamp i EM mot Sverige mandag 14. juni på hjemmebane i Sevilla.

AS skrev tidligere mandag at det spanske fotballforbundet har ønsket å vaksinere landslagsspillerne på samme måte som de spanske OL-utøverne skal vaksineres før lekene i Tokyo. Allerede for to måneder siden skal Luis Rubiales, presidenten i det spanske fotballforbundet, ha bedt helseminister Carolina Darías om vaksiner til EM-troppen.

Flere andre landslag, deriblant Belgia har tilbudt spillerne vaksiner i forkant av EM.

Ifølge Het Laatste Nieuws skal de fleste spillerne ha tatt vaksinen, men noen av spillerne som hadde blitt smittet av covid-19 tidligere, valgte å ikke ta vaksinen før etter mesterskapet i frykt for dårligere prestasjoner i tiden etter vaksinedosen.