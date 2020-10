Kommentar

Solskjær i konflikt med TV 2: Minner om maktmisbruk

Av Leif Welhaven

Ole Gunnar Solskjær har et anstrengt forhold til rettighetshaver TV 2. Foto: PETER POWELL / EPA

Ole Gunnar Solskjær kunne rettet ryggen og forklart valgene sine i Sarr-saken skikkelig. Dersom han bruker posisjonen i Manchester United til å straffe journalister som har gjort jobben sin, er det rett og slett feigt.

Det må tas et forbehold om at vi ikke nødvendigvis kjenner alle detaljer i konflikten mellom Manchester United-manageren og rettighetshaver TV 2.

Men den informasjonen som foreligger om det som fremstår som nær en boikott, er tilstrekkelig til å konstatere at Ole Gunnar Solskjær burde tenke seg grundig om.

Dersom det er noen som skylder noen en unnskyldning, er det Solskjær som burde si sorry til TV 2. Ikke omvendt.

Bakgrunnen for at det hele har skåret seg, skal være et intervju fra mars i år. Der uttrykker den fornærmede i en voldtektssak mot den tidligere Molde-spilleren Babacar Sarr skuffelse over at Solskjær, som da trente klubben, valgte å stole på spilleren helt opp til rettssaken.

Sarr spilte kamp kort tid før saken skulle opp i Romsdal tingrett, og Solskjær uttalte til kanalen at “Vi har valgt å stole på ham – å tro på ham – og han har håndtert situasjonen veldig bra, synes jeg”, før han henviste til klubbledelsen.

Det valget fra Solskjær kan man ha ulike oppfatninger om, men den fornærmede er selvsagt i sin fulle rett til å ha sin. Og TV 2 har selvsagt også all rett til å lage kritisk journalistikk om en krevende sak.

Skulle de latt være å intervjue kvinnen, som er alt annet enn den sterke parten i denne saken. av hensyn til en mektig manager?

Ifølge TV 2 spilte Sarr 60 kamper for Molde etter at han ble siktet i voldtektssaken, 34 av dem etter at statsadvokaten hadde tatt ut tiltale. Han har også hatt kapteinsbind på armen mens han var siktet.

Ole Gunnar Solskjær må gjerne mislike journalistikk om Sarr-saken. Men det er demokratisk problematisk dersom en fotballtrener håner pressefriheten ved å begrense tilgang som en konsekvens av kritikk. Solskjær kunne selv valgt å svare ordentlig på spørsmål om en situasjon som åpenbart var vanskelig, men har i stedet fremstått temmelig unnvikende.

Igjen må det understrekes at Solskjær selv ikke har kommentert den fastlåste situasjonen. Men Manchester United er av Dagbladet, som først omtalte saken, forelagt konkrete spørsmål om substansen i saken, uten å besvare dem

TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen svarer derimot konkret når han bekrefter at Solskjær ikke vil stille til intervju med TV 2s journalister, at det er intervjuet med fornærmede i Sarr-saken som oppgis som årsak og at det ikke har vært “tegn til forsoning på det mer enn halve året som er gått”.

Dessuten skal Solskjær ha reagert på at det ble laget en engelsk versjon på TV 2s nettsider. Men hvorfor skulle TV 2 la være å oversette journalistikken sin? Kritikken fra fornærmede dreier seg om noe Solskjær må godta å bli konfrontert om, uavhengig av land eller språkdrakt, og som han ikke akkurat har besvart på imponerende vis.

Her er det verdt å minne om at kvinnen TV 2 intervjuet har opplevd en enorm belastning. Babacar Sarr ble som kjent strafferettslig frikjent i tingretten, under en dissens der fagdommeren var i mindretall, men han ble dømt til å betale erstatning for voldtekt. Sarr dro så fra landet etter at kontrakten med Molde ble terminert, og har senere ikke møtt opp til videre rettsbehandlinger.

Tidligere Molde-spiller Babacar Sarr forlot landet før voldtektssaken mot ham var ferdig behandlet i rettssystemet. I tingretten ble han strafferettslig frikjent, men dømt til å betale erstatning. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Fornærmede må naturligvis ha rett til å stå frem med hvordan saken har vært sett fra hennes ståsted, og kanalen som sikret seg intervjuet fortjener på ingen måte å straffes fordi man har utøvet journalistikk.

Det er grunn til å spørre om denne saken er nok et eksempel på en uheldig kultur i milliardgeskjeften Premier League, der PR-maskineriet har altfor stor grad av kontroll over ordskiftet.

Dessuten er det jo interessant at Sir Alex Ferguson er Ole Gunnar Solskjærs store forbilde. Selvsagt er det mye nordmannen kan lære av legenden, men når det gjelder håndtering av kritisk presse var skotten det motsatte av et forbilde. Ferguson brukte i syv år posisjonen som Manchester United-manager til å boikotte BBC, fordi han ikke likte hvordan sønnen hans ble fremstilt i en dokumentar i 2004. Uten å ta stilling til akkurat denne journalistikken, er det maktmisbruk å anvende United-posisjonen slik Ferguson gjorde.

Hva gjelder Solskjær, så har Manchester United nok rett i at de formelle forpliktelsene overfor rettighetshaver blir oppfylt, og TV 2 slipper tross alt inn på pressekonferanser. Men han skal ha sluttet å stille opp slik han tidligere gjorde, blant annet på indre bane, og ifølge Dagbladet skal det også ha blitt avslag rundt Europa League-sluttspillet.

Ifølge sportsredaktør Vegard Jansen Hagen handler atferdsendringen om at Ole Gunnar Solskjær krever en uforbeholden unnskyldning. Det bør han absolutt ikke få.

