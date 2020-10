LAGERBÄCK OM KRITIKKEN: -Jeg har aldri opplevd at spillere har godt over grensen på denne måten, sier Lagerbäck i en pressemelding. Dette er fra pressekonferansen de holdt sammen 7. oktober. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix

Lagerbäck om Sørloth-episoden: − Aldri vært i nærheten av dette

Lars Lagerbäck (72) svarer for første gang på kritikken etter VGs avsløringer om opphetet stemning mellom landslagssjefen og spiss Alexander Sørloth (24) på forrige landslagssamling.

– Jeg tåler godt at det er uenigheter om fotballfaglige spørsmål. Alexander kom imidlertid med flere anklager som ikke omhandlet hvordan vi spiller fotball, men som gikk på at Per Joar Hansen og jeg var inkompetente som trenere både leder- og fotballmessig, sier Norges landslagssjef i en pressemelding sendt ut av Norges Fotballforbund.

VG skrev lørdag om disputten mellom stjernespiss Alexander Sørloth og landslagets assistenttrener Per Joar Hansen under et møte foran hele spillertroppen dagen før onsdagens kamp mot Nord-Irland.

Onsdag kunne VG, etter nye samtaler med flere kilder i og rundt landslagstroppen, avsløre flere detaljer om opptakten til det samme møtet, som blir beskrevet som opphetet og med høylytte ordvekslinger mellom Sørloth og landslagssjef Lars Lagerbäck på Thon Hotel Storo i Oslo.

– Etter 30 år i internasjonal fotball har jeg aldri opplevd at spillere har gått over grensen på denne måten. Jeg har hatt mange fotballdiskusjoner med spillere som har vært faktabaserte og handlet om fotball. Men aldri noe som har vært i nærheten av dette, sier svensken.

Fire kilder opplyser at landslagssjefen kom med en referanse til Sørloths uheldige prestasjon mot Kypros i 2018:

– Hvordan våger du, som bommet på åpent mål mot Kypros for to år siden, å si noe?

– Jeg var sjokkert. Jeg har aldri opplevd lignende, sier et av vitnene til VG. Flere andre har uttrykt lignende reaksjoner.

I pressemeldingen utdyper Lagerbäck denne episoden og tar selvkritikk:

– Da vi folot rommet mistet jeg dessverre tålmodigheten. Da kom min uttalelse om Kypros og jeg påpekte: «Du var inte så kaxig för två år sedan i Cypern». Dette ordvalget som kom etter en lang og opphetet diskusjon beklager jeg. Dette var et forsøk på å få Alexander til å forstå at han må tilpasse seg hvordan laget skal fungere. For meg handler dette om å skape en god prestasjonskultur, sier Lagerbäck.

Flere kilder VG har snakket med, sier at spillerne i etterkant av hendelsene fikk streng beskjed om at ingenting måtte lekkes til utenforstående.

VG har kun fått gjenfortalt deler av det som var en lang disputt mellom Sørloth og sjefen, der det sentrale temaet var lagets spillestil. Spissen skal ha gitt uttrykk for at han mente Norge burde forberedt seg bedre til å spille mot Serbias 3–4–2–1-formasjon, og at man burde inntatt en mer offensiv tilnærming i denne og andre kamper.

Publisert: 22.10.20 kl. 10:47