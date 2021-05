TOMMEL OPP: Sheriff Sinyan i aksjon for Molde mot Haugesund i november. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Molde bekrefter forhandlinger om Sheriff Sinyan

Molde nærmer seg et salg av midtstopper Sheriff Sinyan (24), bekrefter klubben. Ifølge VGs opplysninger er det snakk om Slavia Praha og en overgangssum på et tosifret antall millioner.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Moldes deltakelse i Europa League ser ut til å ha vekket interessen for klubber på kontinentet.

Slavia Praha skal etter det VG får opplyst ha lagt inn et bud på midtstopper Sheriff Sinyan (24) på et tosifret antall millioner.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

– Jeg kan bekrefte at vi har mottatt bud på Sheriff, og at vi er i dialog med en klubb om ham, sier administrerende direktør Ole Erik Stavrum i Molde FK til VG.

– Hvor sannsynlig er det at dette går i orden?

– Når du først går i dialog med en klubb, så er det et tegn på at det ikke er noen umulighet å få det til. Molde er en selgende klubb, så hvis det kommer et tilbud som både vi og spilleren er fornøyd med, så selger vi ham, sier Stavrum.

VG kjenner til at Molde har vært i dialog med Start om en mulig overgang for midtstopperen Jesper Daland, men den ettertraktede unggutten har også vært ønsket av klubber i utlandet.

I vinter la Serie A-klubben Benevento inn et vesentlig bud på Start-talentet Jesper Daland (21) på Deadline Day. Start aksepterte, men det ble for dårlig tid.

VG har ikke lyktes å få en kommentar fra Sheriff Sinyan eller hans agent, Atta Aneke.

Stavrum ønsker ikke å kommentere Moldes jakt på en erstatter for midtstopperen, men svarer lattermildt slik på spørsmål om Daland-interessen:

– Jeg kan bekrefte at vi kommer til å spille med to midtstoppere i alle kamper i år også.

Sinyan ble hentet til Molde fra Lillestrøm før 2020-sesongen. Han fikk 14 kamper fra start og fem som innbytter i Eliteserien forrige sesong.

les også Fantasy Eliteserien: Slik får du en pangstart på sesongen

I tillegg til Sinyan er Martin Bjørnbak og Stian Gregersen alternativer på midtstopperplass. Midtbanespillerne Martin Ellingsen og Fredrik Sjølstad har også vikariert i forsvaret.

Til helgen begynner Eliteserien igjen. Molde serieåpner hjemme mot Kristiansund søndag kveld klokken 18.00.