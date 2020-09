FIKK IKKE SPILLE: Wilfried Zaha (t.v.) og David Moyes avbildet på trening i Bangkok i juli 2013. Zaha fikk aldri sjansen i Manchester United, og ryktene om hvorfor har forfulgt ham siden. Foto: NICOLAS ASFOURI / AFP

Sky Sports beklaget Evras «rykteblemme» om matchvinner Zaha

Patrice Evra (39) sa direkte på Sky Sports at ryktene om Wilfried Zahas (27) påståtte romanse med Manchester United-manager David Moyes datter var årsaken til at han ikke fikk sjansen i klubben.

– Vi vet alle at Wilfried Zaha – med all respekt – er bedre enn Crystal Palace. Han er en elektrisk spiller, sa Evra fra Sky Sports-studioet mens kanalen viste TV-bilder av oppvarmingen til Crystal Palace-stjernen før lørdagens oppgjør på Old Trafford.

Så slapp han bomben:

– Jeg tror at det som ødela karrieren hans i Manchester United var at han hadde denne sanne, eller usanne, romansen med David Moyes datter.

– Jeg husker at han i oppkjøringen spilte alle kampene, men da nyheten kom ut, så var han ute og forsvant. For en spiller han er, og han blir en stor trussel for Manchester United, fortsatte Evra.

HERJET I MANCHESTER: Wilfried Zaha feirer sin andre, og lagets tredje, scoring mot Manchester United. Foto: Martin Rickett / Pool PA

Han fikk helt rett i spådommen om Zahas farlighet ute på banen. Angriperen scoret først på straffen som ga 2–0 til Palace, og så fulgte han opp med 3–1-målet som punkterte kampen.

Men Sky Sports gikk senere i sendingen ut og beklaget uttalelsene til Evra. Programleder Kelly Cates leste opp følgende beskjed:

– Vi må oppklare en kommentar gjort tidligere i sendingen, som antydet at det kan ha vært et forhold mellom Wilfried Zaha og datteren til David Moyes. Vi forstår det slik at Zaha aldri har møtt Moyes’ datter, og at påstandene fra Patrice er uriktige. Vi beklager dette.

SPILTE UNDER MOYES: Patrice Evra og David Moyes avbildet under en kamp mellom Manchester United og Newcastle i desember 2013. Foto: DARREN STAPLES / X01323

Evra var venstreback i Manchester United fra 2006 til 2014, og var altså i klubben da Zaha ble hentet fra Crystal Palace. Alex Ferguson var manager da Zaha ble kjøpt, men sommeren 2013 tok Moyes over etter legenden. Zaha fikk minimalt med spilletid, og ble blant annet lånt ut til Cardiff før han returnerte til Palace – først på lån, og deretter permanent i februar 2015.

Han fikk bare to ligakamper i Manchester United, og ryktene Evra trakk frem har versert siden. Senest i sommer avviste Zaha ryktene i samtale med tidligere Manchester United-spiller Rio Ferdinand i hans program «The Locker Room».

– Har ikke engang møtt datteren

– Det gikk rykter om at jeg hadde ligget med David Moyes’ datter. Jeg tenkte bare «hva er dette tullet?» Det var tøft nok for meg at jeg ikke spilte, og jeg var helt alene i Manchester. Tenk på det. Det var så stressende for meg da ryktene begynte å gå. Jeg var 19 år, og Twitter-kontoen min tok fyr. Jeg hadde ingen å snakke med, og ingen i klubben hjalp meg, sa Zaha.

– Jeg mener klubben sviktet deg, for du burde ha snakket med noen i ledelsen. De burde sørget for at du ikke følte skyld, sa Ferdinand i det samme programmet.

Ferdinand var i likhet med Evra i Manchester United frem til sommeren 2014.

– Den dag i dag er det folk som tror at dette er sant, og jeg har ikke engang møtt datteren hans, sa Zaha oppgitt.

I dag fyret utrolig nok Evra opp under de gamle ryktene, og det spørs om franskmannen kommer tilbake som ekspert i Sky Sports med det første.

PS! David Moyes fikk sparken i Manchester United i april 2014 – lenge før Zaha forlot klubben permanent.

Publisert: 19.09.20 kl. 22:54

