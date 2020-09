MØTES I NESTE RUNDE: Ole Gunnar Solskjærs Manchester United og José Mourinhos Tottenham skal måle krefter kommende helg i Premier League. Foto: Martin Rickett / PA Wire

Mourinho med Solskjær-stikk etter fleipende kommentar

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjærs og Tottenham-manager José Mourinho ser ikke ut til å ha samme smak når det kommer til humor. Oppladningen til den kommende storkampen er i full gang.

Nå nettopp

Det hele startet med et bilde portugiseren la ut på sosiale medier, hvor han strakte seg opp mot tverrliggeren på målene til FK Shkëndija. Mourinho hadde oppdaget at målene var for lave, og fikk de byttet ut før borteoppgjøret i Europa League.

– Jeg trodde jeg hadde vokst, spøkte manageren.

Denne vitsen spilte Solskjær videre på etter helgens høydramatiske seier over Brighton, hvor Uniteds motstander traff treverket hele fem ganger og sikret seieren etter kampen var over.

– Fremfor alt må vi være takknemlige for at José ikke var her for å måle målstengene, for da kunne vi havnet i trøbbel, smilte nordmøringen.

Solskjærs vits ser ikke ut til å ha falt i smak hos Tottenham-manageren. På spørsmål om nordmannens kommentar, svarte Mourinho med å sende et stikk tilbake i retning nordmannen og gamleklubben.

– Jeg forstår at dimensjonene på målstengene ikke er viktig for ham. For ham er dimensjonene på 16-meteren det viktige. Jeg tror ikke han ville likt en 15-meterboks, for han er det bedre med en 20-meterboks, sa han med et skjevt smil.

– Vi vet at det er forskjellige bokser: En type for Tottenham og en annen for de andre lagene, fortsatte Mourinho i kjent stil.

Kommentarene fra Tottenham-manageren er muligens en henvisning til straffene som har blitt tildelt Manchester United det siste året. Mourinho har tidligere kommentert straffestatistikken til «De røde djevlene», som fikk tildelt hele 22 straffer forrige sesong. Det er flest i topp fem-ligaene siden Barcelona (24) i 2015/16-sesongen.

På sesongens to første kamper i Premier League har United fått én straffe for og én imot.

Managernes noe spøkefulle erting har startet oppladningen til møtet på Old Trafford 4. oktober. Hverken Manchester United eller Tottenham har fått en drømmestart på sesongen, med henholdsvis tre og fire poeng så langt – Spurs med én kamp mer spilt.

Publisert: 28.09.20 kl. 02:54

