Rosenborg reddet uavgjort i Åge Hareides første kamp

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset-Rosenborg 3–3) Åge Hareide (66) lå an til å tape sin første kamp som Rosenborg-trener i 2020 - men trønderne reddet uavgjort etter en heftig sluttspurt.

Strømsgodset ledet 3–1, men to senere RBK-scoringer ga 3–3.

Hareides siste nederlag kom 11. oktober 2016 som Danmark-trener mot Montenegro - hvis vi regner tapet i straffesparkkonkurransen mot Kroatia i VM i 2018 som uavgjort. Og den statistikken blir stående - selv om det lenge så svart ut på Marienlyst søndag.

Etter et kvarter spilte Johan Hove vakkert igjennom til Lars-Jørgen Salvesen - som var hårfint unna offside - men som fikk gå og satte ballen forbi en utrusende André Hansen til 1–0.

Bare halvannet minutt senere ble det 2–0. Denne gang var Mikkel Maigaard som la et innlegg mot bakre stolpe, der hverken Vegar Eggen Hedenstad eller André Hansen klarte å hindre Lars-Jørgen Salvesen i å heade inn i feltet. Men ballen traff Hedenstad i kneet og rullet i nettet.

Moses Mawa var veldig nær i øke til 3–0, men Hansen parerte fantastisk - og like etter det forærte Godset motstanderne en redusering. Det var Niklas Gunnarsson og Viljar Myhra som sammen rotet det til, og da er ikke Torgeir Børven typen som sier nei takk. Han satte ballen i tomt mål.

– Blanda drops, fastslo Åge Hareide til TV Norge i pausen.

– Vi har skapt en del gode målsjanser, som vi bør score på. Godset er aggressive og presser oss, fortsatte RBK-treneren.

Til tross for en kneoperasjon i sommer, ruslet Hareide hvileløst rundt i sonen han har lov til å bevege seg i.

Han ble ikke mindre hvileløs da Johan Hove økte til 3–1 for Godset etter en times spill på Marienlyst. Rosenborg rotet det til for seg selv etter en corner, og sogningen bredsidet ballen forbi keeper-Hansen og i mål.

Rosenborg klarte ikke på samme måte å skape sjanser etter pause, mens Godset derimot spilte med stor selvtillit og inspirasjon.

Carlo Holse kom inn for en skadet Kristoffer Zachariassen, Dino Islamovic kom inn for Torgeir Børven - og etter hvert ble også ungguttene Edvard Tagseth og Emil Konradsen Ceide byttet inn for å få mer fart på det.

Men det var veteranen Per Ciljan Skjelbred som skulle skape ny spenning i kampen. Godset mistet ballen, var i ubalanse, og Skjelbred skjøt i mål fra 15 meter til 3–2.

Så ble det 3–3 da Carlo Holse la inn, ballen gikk tilsynelatende forbi alle - og inn i nettet. Godset-keeper Viljar Myhra var uansett utspilt.

Åge Hareide er blitt 66 år og tilbake som Rosenborg-trener, 17 år etter han forlot klubben til fordel for det norske landslaget.

Dette var første kamp han coachet siden 18. november 2019, da Danmark kvalifiserte seg for EM med 1–1 mot Irland.

Det siste tiåret har Rosenborg vunnet bare to ganger i Drammen, i 2017 og 2018.

Publisert: 13.09.20 kl. 19:53

