PASS PÅ, HAN ER NORSK: Tosin Adarabioyo forsøker å stoppe Erling Braut Haaland fra å skade Fulham-forsvaret ytterligere i søndagens kamp.

Guardiola tror Haaland elsker fysiske bataljer: − Kom igjen! Han er fra Norge

MANCHESTER (VG) Erling Braut Haaland (22) elsker de fysiske bataljene Premier League kan tilby, tror trener Pep Guardiola. Kanskje på grunn av passet han bærer?

Så å si alt handlet om den 22 år gamle nordmannen på pressekonferansen før Manchester Citys kamp mot West Ham onsdag kveld. De britiske journalistene spurte og gravde om ulike fasetter av rekordmannens fotball-liv.

I søndagens kamp mot Fulham var det en tøff batalje mellom Haaland og midtstopper Tosin Adarabioyo. Guardiola mener i utgangspunktet at det er et tegn på at det oppbyggende spillet deres ikke er så godt som han ønsker, men:

– Jeg tror han liker det. Selvfølgelig er det tøft for ham, men også for stopperne. Kom igjen! Han er fra Norge.

Guardiola spiller kanskje på det samme som Haaland selv: Viking-imaget han er i ferd med å bygge opp i sosiale medier:

KLAR BESKJED: Erling Braut Haaland slo ut håret mot Arsenal og scoret få minutter senere i seriefinalen forrige onsdag. Etter kampen delte han dette bildet – med håret utslått – på Twitter og Instagram.

Brentford-stopper Ben Mee hevdet i april at Haaland kløp (!) ham da de kjempet mot hverandre tidligere denne sesongen, at det var en liten kamp med skitne triks. Mee sier attpåtil at han likte det han fikk kjenne på fra nordmannen, da han snakket direkte på Sky Sports.

Måtte finne løsning

Guardiola forteller også åpent om utfordringene de hadde med å tilpasse seg til nordmannen og motsatt.

– Det var mange ganger i begynnelsen han beveget seg mellom midtstopperne, men han fikk ikke ballen. Spillerne var ikke vant med den type bevegelser. Vi så på 10–15 klipp sammen en dag, og vi sa «se på Erling, på bevegelsene han har», sier Guardiola.

Han mener de gjorde det for vanskelig i begynnelsen av jærbuens tid i engelsk fotball, og at handler om å utvikle kjemi over tid.

– Jeg husker kampen mot Bournemouth i starten, da han var nær ballen et par ganger et par gangeråtte, for å være presis. Vi måtte finne en løsning på det. Når alt kommer til alt må vi få ballen til ham, og steg for steg klarte vi å tilpasse spillet vårt til ham.

Uheldig sammenligning

Nå virker alt å være sømløst tilpasset, søndag scoret han mål nummer 50 for sesongen – en prestasjon ingen spiller i den engelske toppdivisjonen har klart siden Tom Waring i 1931 (!).

Guardiola blir så bedt om å sammenligne nordmannen med en annen profilert spiller han har trent, Lionel Messi. Først går han ikke med på det – «alle kommer dårlig ut av en slik sammenligning». Men så:

– Når det kommer til mål og mentaliteten hans, ja. Men Messi har klart disse tallene hvert år i 10–15 år. Erling har det samme nivået her og i Dortmund. Forhåpentligvis kan han bli like god som «Leo», men det hjelper ingen å bli sammenlignet med ham, sier Guardiola.

Han sier de har en følelse av han kommer til å score mål hver kamp, og sier nordmannen er involvert i så mye mer enn bare det som skjer foran mål. «Det gir motstanderne et ekstra problem», sier spanjolen.

Onsdag kveld er det West Hams problem.

Avspark 21.00, kampen sendes på Viaplay og V Sport Premier League.

