DEN SATT: Rosenborg-spillerne jublet hemningsløst for overtidsmålet som ga seier mot Tromsø.

Overtidsscoring sikret Svein Maalens første seier som RBK-sjef

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg BK - Tromsø IL 2–1) Etter tre strake tap som RBK-trener fikk Svein Maalen en etterlengtet seier. Tidligere Tromsø-spiller Ulrik Yttergård Jensen (26) ble matchvinner.

Svein Maalen sto med null poeng, én scoring og seks innslupne mål på sine tre første kamper som Rosenborg-trener etter at han fikk vikarjobben.

– Herregud, for en krig det har vært for å få den første trepoengeren her. Det var fantastisk deilig, sier Ole Sæter til TV 2.

Etter 2–1 mot Tromsø har klubben 16 poeng på 15 spilte kamper og er foreløpig ute av umiddelbar nedrykksstrid med halvspilt eliteserie.

Tromsø beholder medaljeplass på tabellen. Men om de får beholde suksesstreneren Gaute Helstrup er heller usikkert. TV 2 hevdet søndag at det er erstatteren Lillestrøm SK jobber for å få inn etter at Geir Bakke gikk til Vålerenga.

Det kan bety dobbel smell for klubben denne helgen.

ØNSKET: Gaute Helstrup er blitt et attraktivt trenernavn.

Førsteomgangen på Lerkendal Stadion ble preget av slurv i pasningsspillet fra begge lag. Dog så det, i likhet med andre kamper den siste tiden, mest forknytt og nervøst ut hos Rosenborg.

Den «artige og angrepsvillige fotballen» Svein Maalen lovte å levere trønderpublikummet da han fikk ansvaret etter Kjetil Rekdal har latt vente på seg - og kom ei heller fra avspark i kveld.

Rosenborg kan være glade for at de har Carlo Holse og Ole Sæter i stallen, fremdeles. Førstnevnte danske flikket et innlegg med utsiden av foten inn i Tromsøs straffefelt etter 40 minutters spill. Der hadde Sæter dratt seg løs etter et godt angrep og tuppet RBK i ledelsen med scoring i sin andre kamp fra rad. 27-åringen har en nese for mål, og fikk serveringen han trengte.

HET: Ole Sæter har vært meget god for RBK etter skadecomebacket.

Trønderspissen har en kontrakt som går ut i desember i år og klubben bekreftet senest denne uken at det ikke er noen dialog om ny kontrakt for øyeblikket. Dermed kan han «forsvinne når som helst».

Målet så ut til å fremkalle en fandnivolshet hos de hvite og sorte på banen for hjemmelaget. Adrian Pereira kunne doblet ledelsen like etter. Tromsø skapte ingenting før hvilen.

Etter pause skapte Rosenborg kjapt et par fine sjanser der spesielt Carlo Holse med sitt skudd like til side for mål kunne scoret.

I den andre enden misbrukte Mai Traoré en gigantsjanse for Tromsø, men det tente bortelaget som hele veien så farlige ut i dødballsituasjoner - og innbytter Malick Diouf fikk uhindret nikket inn 1–1 bak André Hansen i Rosenborg-målet etter 68 minutter.

Målscoreren var for aktiv med albuen i en duell med Rosenborg-back Leo Cornic ti minutter før full tid og fikk sitt andre gule kort og ble utvist. Det første gule fikk han for å dra av seg trøyen etter scoring.

Overtallsspillet greide ikke Rosenborg utnytte med trykk i Tromsøs felt og ga Ulrik Yttergård Jensen muligheten til å sende hjemmelaget tilbake i føringen med et skudd som trillet inn i lengste hjørne.

Dermed gikk han seirende ut i brødreduellen med ex-landslagsspiller Ruben Yttergård Jensen hos Tromsø.

PS: Tidligere landslagsspiller Ole Kristian Selnæs var til stede på Lerkendal og bivånet kampen i klubbens analyserom med langtidsskadde Markus Henriksen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post