DRO PÅ SMILEBÅNDET: Kristian Thorstvedt lo da han fikk spørsmål av VG om å tolke Roma-manager José Mourinhos utspill mot Ola Solbakken.

Thorstvedt om Mourinhos Solbakken-dom: − Den er veldig hard

MODENA (VG) Sassoulo-spiller Kristian Thorstvedt (23) måtte le litt da han fikk spørsmål om Roma-trener José Mourinhos melding om nykommeren Ola Solbakken.

– Den er veldig hard. Mourinho er jo kjent for å være litt krass i kommentarene, men jeg tipper de har en god tone på feltet og mellom seg. Mourinho liker å showe litt foran media, sier Thorstvedt og ler.

Sassoulo-spilleren tok imot VG hjemme i leiligheten i italienske Modena - en by mest kjent for å produsere fartsfylte biler som Ferrari, Lamborghini og Maserati eller smaksfylt balsamico til maten. Selv er han blitt mest betatt av å ha parmesan til «alt» etter overgangen til Italia sist sommer.

Men søndag kl. 18 (på VG+ Sport) er det et annet høydepunkt for Thorstvedt. Rogalendingen og Sassoulo skal til Stadio Olimpico for å møte Ola Solbakken og Roma.

MELLOM SLAGENE: Her følger Kristian Thorstvedt med på mye sport når han har tid. GÅR MOT VÅR: Kristian Thorstvedt svarte på VGs spørsmål mens mars-kvelden begynte å senke seg.

Siden overgangen fra Bodø/Glimt ved nyttår har Solbakken fått starte én kamp for Roma - da ble han matchvinner da «ulvene» slo Hellas Verona 1-0 i februar.

Ellers har det totalt blitt 33 minutter spilletid i Serie A over seks øvrige kamper hvor han har vært i kamptroppen.

Og i de første ukene i storklubben kunne det virke som Solbakken var langt unna startelleveren. Mourinho rykket nemlig ut med en nådeløs dom over nordmannen:

– Solbakken forstår ikke taktikken vår på samme måte som resten av gutta. Han vet ikke forskjellen mellom formasjonene 5–3–2 og 3–4–1–2. Han forstår ikke hva høyt press er, sa Mourinho.

– Han må lære seg hvordan vi spiller. Mannen har kvaliteter, men han kan ikke bare erstatte noen uten at laget beholder den samme strukturen.

ELEV OG LÆRER: Roma-spiller Ola Solbakken med manager José Mourinho. KLAR BESKJED: José Mourinho sa tydelig fra om hva han mente om Ola Solbakken.

Solbakken har ikke kommentert dette utspillet offentlig. Kantspilleren mistet den mektige 1–0-seieren over Juventus sist helg med en muskelskade.

Thorstvedt har selv vært inn og ut av laget i sin første sesong, og råder Solbakken til å ha tålmodighet i «Den evige stad».

– Det tar tid å tilpasse seg. Spesielt når du kommer fra den norske ligaen. Det er ikke alltid like lett, men jeg mener det ikke er noe å stresse for. Første sesongen er ofte den vanskeligste. Jeg har tro på at Ola kan gjøre det bra i Roma, det er en veldig kul overgang for ham, sier Thorstvedt.

Han gleder seg til duellen på Olimpico og tror det blir en opplevelse å spille på en så stor stadion, med beryktede fans og med allsang på Fotball-Italias kanskje mest kjente klubbhymne «Roma, Roma, Roma» av Antonelli Venditti.

– Det blir veldig spennende. Vi klarte uavgjort da vi møtte dem hjemme. Det er jo et litt typisk Mourinho-lag. Solid defensivt, slipper ikke til mye, men de har noen farligheter på topp der, sier Thorstvedt.