Manchester United vant da Rashford måtte av med skade

(Manchester United – Everton 2–0) Manchester United sikret sin andre strake seier etter storspill mot Everton. Et stort skår i gleden var imidlertid at toppscorer Marcus Rashford (25) måtte av med skade i sluttminuttene.

For det så ut til å bli en gledens dag sett med Manchester United-øyne. De røde djevlene sto bak en skikkelig sjansebonanza i førsteomgang, der de ledet 1–0 etter en scoring av Scott McTominay.

I annenomgang økte Anthony Martial til 2–0 med sin første scoring etter sitt lange skadeavbrekk. Gleden var imidlertid kortvarig for United-fansen som drømmer om en målfarlig spiss på topp. Ti minutter senere måtte nemlig toppscorer Marcus Rashford av med det som så ut som en lyskeskade.

AV MED SKADE: Marcus Rashford.

– Dette er lite trivelige bilder, kommenterte Viaplay-ekspertkommentator Lars Tjærnås mens Rashford tuslet av banen.

Rashford har spilt 46 kamper for Manchester United denne sesongen. Han har scoret 27 mål og notert seg for ni målgivende pasninger.

– Det er bekymringsfullt, men vi har sett han sånn før og så har han kommet tilbake, sier Viaplay-ekspert Eirik Bakke.

Manchester United har etter 2–0-seieren fått et solid grep om topp fire-plasseringene som gir Champions League-spill neste sesong. Per nå er de på tredjeplass med seks poeng ned til Tottenham, nummer fem på tabellen.

Det har på ingen måte sprudlet av Manchester United den siste tiden, men de røde djevlene skjøt ut av startblokkene mot Everton. Før ti minutter var spilt hadde Rashford fått to store sjanser. Den største var alene med Jordan Pickford, men den engelske landslagskeeperen gikk seirende ut av duellen.

Bommen til Aaron Wan-Bissaka fem minutter senere var imidlertid av en helt annen klasse. Det var Antony som skjøt først fra langt hold, men ballen smalt i stangen. Returen spratt videre i fanget på Wan-Bissaka, men backen – kjent for sine defensive kvaliteter – misset på åpent mål fra syv-åtte meter.

Og slik fortsatte det hele omgangen. Etter nye misser fra både Rashford og Antony alene med Pickford – i tillegg til en rekke andre skuddmuligheter – kom endelig scoringen for hjemmelaget. Jadon Sancho fant Scott McTominay med en lekker pasning. Skotten, som scoret hele fire mål for i EM-kvaliken, banket ballen forbi Pickford fra skrått hold.

– Det er selvfølgelig fint å score. Vi skulle ha scoret tre-fire mål i førsteomgang. Vi må være mer kliniske, og jeg er sikker på at det er det manageren kommer til å si, sier McTominay til BT Sport.

Manchester United måtte vente til det 71. minutt før 2–0 kom. Everton-veteranen Séamus Coleman vartet opp med en helt horribel ballmiss. Rashford fikk dermed en enkel oppgave med å spille frem innbytter Anthony Martial som var sikker alene med Pickford.

Innhoppet til Christian Eriksen minutter etter så ut til å bli enda et lyspunkt for Manchester United. Fem minutter senere måtte imidlertid Rashford av med det som så ut som en lyskeskade. Dermed mister trolig Manchester United en av sine aller største stjerner samtidig som et par kommer tilbake.

PS: Den brasilianske midtbanestjernen Casemiro (31) er tilbake fra suspensjon til Uniteds borteoppgjør mot Nottingham Forest den 16. april.

