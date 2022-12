LIKER DET IKKE: Tidligere Fifa-president Sepp Blatter er skeptisk til VM-planene som er under oppseiling.

Blatter kritiserer arvtakeren Infantinos VM-planer

Tidligere FIFA-president Sepp Blatter liker ikke at det blir 48 lag i VM-sluttspillet i fotball i 2026. Han mener det er å «presse mer ut av sitronen».

NTB

Utvidelsen av mesterskapet fra 32 til 48 lag er et av prestisjeprosjektene til sittende president Gianni Infantino i Det internasjonale fotballforbundet (FIFA).

I et intervju med tyske Die Zeit onsdag sier forgjengeren Sepp Blatter at «det som skjer nå, er en overkommersialisering av fotballen».

– Det er et forsøk på å presse mer og mer ut av sitronen – for eksempel i form av et VM-sluttspill med 48 lag eller med et klubb-VM som må sees på som en direkte konkurrent til Champions League, uttaler han.

– FIFA griper her inn i noe som faktisk ikke er deres sak, klubbfotballen, legger han til.

Valgløfte

VM-sluttspillet skal i 2026 avholdes i USA, Mexico og Canada. Det vil være første gang at 48 nasjoner får delta i gruppespillet.

Planen er et svar på Infantinos valgløfte om et større og mer inkluderende VM.

Tidligere denne måneden lanserte den sittende FIFA-presidenten også planer om en ny og reformert utgave av klubb-VM. Han ser for seg en turnering bestående av 32 lag med oppstart i 2025.

Ingen kontakt

Sepp Blatter trakk seg som FIFA-president i juni 2015. Det gjorde han som følge av en omfattende korrupsjonsetterforskning, og han har hele tiden benektet å ha gjort noe galt.

– Jeg har aldri tatt imot penger som jeg ikke har tjent. Det er derfor ingenting har kunnet bevises i alle rettssakene mot meg. Og slik vil det forbli, sier sveitseren i onsdagens intervju.

Infantino, også han sveitser, etterfulgte Blatter i 2016. Blatter sier til Die Zeit at han ikke har «noe forhold til Infantino», og at den nåværende presidenten «oppførte seg respektløst fordi han har nektet enhver kontakt med meg siden han ble valgt».

Blatter legger til at «han kommuniserer kun med meg via advokater».