Liverpool holdt liv i Champions League-håpet med Leicester-nedsabling

(Leicester-Liverpool 0–3) Scoringer av Curtis Jones (24) og Trent Alexander-Arnold (22) sendte Leicester nærmere nedrykk foran øynene på fortvilte hjemmesupportere.

Syv år etter at Leicester vant Premier League har blåtrøyene to poeng opp til trygg grunn med bare to kamper igjen å spille. I motsatt ende av tabellen sørger to scoringer av Liverpool-fødte Jones og én nydelig nettkjenning av Alexander-Arnold for at kampen om Champions League-billetter til neste sesong fortsatt lever.

Tabelltreer Newcastle og seriefirer Manchester United er bare ett poeng foran rødtrøyene til manager Jürgen Klopp, men begge har til gjengjeld én match mer å spille.

På King Power Stadium sikret Alexander-Arnold Liverpools syvende strake seier med dette utsøkte målet.

Leicester har bare vunnet tre av de 21 siste kampene. Etter å ha rykket opp fra Championship i 2014, 10 år siden sist de var i Premier League, vant Jamie Vardy og lagkameratene serien på sensasjonelt vis i 2016.

Neste sesong kan den økonomisk pressede klubben igjen befinne seg på Englands nest øverste nivå. Etter målshowet til Liverpool begynte Leicester-supportere å forlate arenaen midtveis i andre omgang.

– Folk reiser seg i hopetall og drar. De gir opp laget sitt, kommenterte Viaplays Kasper Wikestad.

KUNSTER: Trent Alexander-Arnold skrudde inn 3–0 for Liverpool med et utsøkt skudd på King Power Stadium.

For Liverpool er situasjonen en helt annen. Etter en lenge skuffende sesong har laget kommet ut av krisen og avansert på tabellen. Nå kan klubben berge en ellers trøblete sesong helt på tampen.

– Mye har endret seg. Vi har hatt mye tid til å trene sammen, mer enn vi har hatt tidligere. Intensiteten med og uten ball har blitt mye bedre de siste ukene. Med ballen har vi også kvalitet til å såre motstandere, forteller lagkaptein Jordan Henderson til Viaplay.

Slik avgjøres kampen om Champions League-plassene:

Newcastle: Brighton (h), Leicester (h), Chelsea (b)

Manchester United: Bournemouth (b), Chelsea (h), Fulham (h)

Liverpool: Aston Villa (b), Southampton (h)

