TØFFE TAK: Mellom Erling Braut Haaland og Antonio Rüdiger i Madrid tirsdag kveld.

Spanske aviser med tøff dom: «Rüdiger spiste Haaland»

MADRID (VG) (Real Madrid - Manchester City 1–1) Erling Braut Haaland (22) fikk knalltøffe arbeidsforhold mot en av verdens beste midtstoppere. I Spanias største avis var de ikke imponert over nordmannen.

For etter 1-1-kampen på mektige Santiago Bernabéu tirsdag kveld – til det første av to semifinaleoppgjør mellom de to gigantene i Europa – skriver Marca følgende om Haalands innsats: «Haaland dukket ikke opp på Bernabéu».

Avisen belønnet nordmannen med tre av ti poeng. Det var dårligst av samtlige City-spillere.

Vinicus Junior sendte Real Madrid foran før Kevin De Bruyne utlignet - begge med strålende langskudd. Semifinale-duellen avgjøres i Manchester 17. mai.

Marca skriver at Haaland fikk testet Real Madrid-keeper Thibaut Courtois i den første omgangen, men at han i den andre stort sett ble stoppet av Real Madrid-midtstopper Antonio Rüdiger.

«Rüdiger spiste Haaland», slår den spanske avisen AS fast.

– De var så tett på Erling, og det var vanskelig for ham å finne rom. Kanskje vi skal endre noe i andre kamp for å spille med mer rytme, siden vi føler oss mer komfortable hjemme, sier manager Pep Guardiola på pressekonferansen etter kamp.

Grafikk: www.sofascore.com

Haaland var ikke oppe mot hvem som helst i sin enslige spissrolle i tirsdagens oppgjør.

Han ble spesielt passet på av Rüdiger, tysk landslagsstopper, tidligere Champions League-vinner og en svært viktig brikke i et godt Chelsea-lag fra 2017. Han forlot London-klubben til fordel for det spanske hovedstadslaget i fjor.

I TV 2-studio etter kampen gikk ekspertene gjennom flere av involveringene til Haaland.

Erik Thorstvedt hadde følgende å si:

– Vi kan ikke forvente det at han skal gå ut der og score hver sabla gang, at han skal score to eller tre, det går ikke.

Kollega Morten Langli var litt mer kritisk til den norske superstjernens spill.

– Braut Haaland ble mer eller mindre nøytralisert i dag av et våkent og godt Real Madrid-forsvar som hadde god kontroll, konkluderer han.

I BBC-studio i England var Chris Waddle – med 62 kamper for England – imponert over det han fikk se i den andre omgangen.

– Jeg tror Rüdiger nyter denne utfordringen med Haaland. Rüdiger liker denne type kamper. Haaland må være litt klokere, uttalte han.

BBC-kollega Neil Lennon, tidligere suksesstrener i den skotske klubben Celtic, hadde følgende vurdering av Haaland:

– Madrid gjorde en strålende jobb med Erling Haaland i kveld. Han var ganske «stille» og fikk ikke mye støtte, sier han