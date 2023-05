Stortap i bunnkamp for John Arne Riise

Iris Omarsdottir (19) scoret like godt tre ganger for Stabæk, mens Melissa Bjånesøy og Anja Rasmussen noterte ett hver. Arna-Bjørnar, som ligger sist, ble sendt hjem med 5–1-tap. Bergenslaget har sluppet inn nesten tre mål i snitt per kamp og har bare tre poeng, etter