SVARER: Jürgen Klopp ble spurt om Liverpools avgjørelse om å spille nasjonalsangen.

Omdiskutert Liverpool-avgjørelse om kroningen: − Det blir ingen jubel for Charles

Liverpool har bestemt seg for å adlyde Premier Leagues forespørsel om å spille nasjonalsangen lørdag. Det tas ikke like godt imot av alle. En Liverpool-ekspert tror det ender med piping.

Lørdag er det klart for kroningen av kong Charles (74) og dronning Camilla (75) i Westminster Abbey i London. Det er også årsaken til at ingen kamper spilles før klokken 16.00 norsk tid lørdag.

Premier League har kommet med en «sterk anbefaling» om at alle klubbene spiller nasjonalsangen i forkant av kampene.

Det har Liverpool bestemt seg for å følge mot Brentford lørdag kl. 18.30 – noe som ikke faller i god jord hos en stor del av supporterne. Fansen har flere ganger buet under nasjonalsangen.

Liverpool-fansens buing begynte for alvor på 1980-tallet som følge av det de mente var det konservative partiets «styrte forfall» av byen.

Regjeringens feil under håndteringen av Hillsborough-tragedien i 1989 bidro bare til å forsterke følelsene.

The Athletic-journalisten Simon Hughes reagerer på Liverpools avgjørelse:

– Det er en latterlig avgjørelse av Liverpool som bare kommer til å føre til mer tragediehets fra rivaliserende fans, skriver Hughes på Twitter.

ANFIELD: Liverpool-fansen kan komme til å bue når nasjonalsangen blir spilt lørdag.

I flere år har fans av rivaliserende klubber hetset Hillsborough-ofrene. Etter 27 års ventetid slo en jury i 2016 fast at ofrene var uten skyld for den grusomme tragedien, som førte til at 97 mennesker mistet livet.

Fredag ble Liverpool-manager Jürgen Klopp konfrontert med avgjørelsen.

– Klubbens standpunkt er mitt standpunkt. Det er helt klart. Utover det så er det virkelig et tema som jeg virkelig ikke kan så mye om. Jeg er fra Tyskland. Vi har ingen konge eller dronning, sier Klopp.

Liverpool-ekspert, Torbjørn Flatin, sier dette til VG:

– Jeg er redd for at det blir piping under nasjonalsangen på Anfield. Det blir nok ingen jubel for Charles. Jeg tror dette får en negativ mottakelse.

– Hvorfor?

– Dette er noe som er sammensatt og som sitter dypt når det gjelder både kongehuset og de som styrer landet. Det går helt tilbake til den tiden som Maggie Thatcher var statsminister. Liverpool ble betraktet som et eget land der oppe i nordøst. Det virket som om det nærmest var planlagt at dette området skulle ligge etter i den økonomiske utviklingen.

– Forklar!

– Liverpool er ikke villig til å godta at de skal hylle «øvrigheten» i London. De føler at Liverpool har trukket det korteste strået gjennom mange år. At byen ble tilsidesatt. Liverpool er en av de få store byene som fortsatt styres av Labour. Dernest kommer Hillsborough-tragedien og de mange harde kampene som måtte kjempes rundt den.

– Men nå blomstrer Liverpool med blant annet Eurovision Song Contest-finale på gang?

– Ja, men det er neppe takket være regjeringen i London. Folk i Liverpool føler at Manchester har blitt prioritert. Styresmaktene i London får ikke æren for oppsvinget, sier Torbjørn Flatin.