Rooney roser Haaland-reaksjon: − Han så flau ut

Manchester United-helten Wayne Rooney (37) applauderer Erling Braut Haalands (22) innstilling og tror nordmannen kan slå sin egen rekord neste år alt.

I en spalte for The Times skriver Rooney at han forventer at Manchester City vil få revansje mot Real Madrid i de to Champions League-semifinalene 9. og 17. mai. I fjor slo Real Madrid ut City i semifinalen og vant deretter finalen mot Liverpool.

Med Haaland på laget i fjor, mener Rooney det ikke ville gått galt for City.

Rooney likte også hvordan Haaland fremsto da lagkameratene hyllet ham med æresvakt etter at 22-åringen scoret sitt 35. mål i Premier League for sesongen. Det er ny rekord.

– Jeg nøt Haalands reaksjon da City ga ham æresvakt etter at han slo Alan Shearer og Andy Coles rekord. Han så flau ut, som viser ydmykheten hans, skriver Rooney.

Se øyeblikket her:

Videre legger han til det ikke er noen overraskelse om Haaland overgår rekorden igjen allerede neste sesong.

Rooney roser også Real Madrids og lagets legendariske manager Carlo Ancelotti. Han peker på at Antonio Rüdiger er en tøff midtstopper som liker en mot en-dueller.

– Men jeg tror ikke han kan håndtere Haaland for å være ærlig. Med Haalands fart og styrke, samt bevegelser rundt boksen, tror jeg ikke det er en midtstopper som kan håndtere ham. Den eneste måten å stoppe ham er gjennom en kollektiv innsats».

Haaland misbrukte flere sjanser da Manchester City slo Leeds 2–1 lørdag:

Real Madrid vant den spanske cupfinalen lørdag: