FIKK SPESIALBEHANDLING: Oscar Bobb avbildet under kampen mot Frankrike i U21-EM i Romania søndag kveld.

Frankrike advarte mot norsk stjerne (19)

CLUJ, ROMANIA (VG) Det franske trenerteamet skal ha gitt klar beskjed foran møtet med Norge: Pass på Oscar Bobb!

Det får VG opplyst fra kilder rundt det franske laget. Venstreback Yasser Larouci (22) skal blant annet ha blitt instruert til å begrense sine offensive bidrag for å passe på å være i balanse da Norges høyre kant mottok ballen. Frankrike vant kampen 1–0.

Etter en restitusjonstrening med deler av det norske laget mandag ettermiddag, fikk Bobb høre om Frankrikes taktiske plan.

– Oi. Det er kult. Det er gøy å høre, sier Bobb til VG om respekten det franske stjernegalleriet viste for kvalitetene hans.

– Men jeg må jo nesten si at det funket litt. For jeg fikk ikke gjort så mye.

Bobb har vært en del av akademiet til Manchester City de fire siste årene. De to siste sesongene har Oslo-karen blitt kåret til årets spiller på klubbens nest beste lag.

I sommer kan Bobb bli en permanent del av A-stallen. Klubben har foreløpig ikke kommunisert en endelig avgjørelse.

Under U21-EM har 19-åringen vist seg frem i de VGTV-sendte kampene mot Sveits og Frankrike med effektive tyngdeoverføringer, finslepen teknikk, overblikk, kroppsbeherskelse, stor fotballforståelse og en følsom venstrefot.

Landslagssjef Leif Gunnar Smerud liker å høre at Frankrike tok forholdsregler mot Bobb.

– Det viser at prestasjonen vi og Oscar gjør mot Sveits blir lagt merke til i Fotball-Europa. Det er gledelig. Det er ikke så overraskende. Den franske treneren vil gjøre det bra og de er villige til å justere seg litt, kommenterer Smerud overfor VG.

Han har vært U21-trener de ni siste årene.

– En av lærdommene mine er at vi har satt oss nok i respekt til at de store motstanderne tar større hensyn enn jeg trodde før. Dette er et eksempel på det. Alle lag er godt forberedt. De vil prøve å ta ut styrker og spille på svakheter. Det er et taktisk spill som ligger der i internasjonal fotball.

En av Norges styrker i EM, har vært Bobb. 19-åringen herjet mot Sveits. Mot Frankrike ble det tøffere for ham å få brukt kvalitetene sine så ofte som Bobb og Norge hadde håpet.

– Jeg syns det var litt vanskelig da vi ble spilt lave i deler av kampen. Selv om jeg ikke har noe imot det, er ikke kontringsspill den beste delen av spillet mitt. Det var litt kjipt at vi ikke fikk etablert så mange angrep høyere i banen. Bortsett fra det, syns jeg det var en positiv første omgang på den måten at vi ikke ble dominert. Men vi var litt tamme, mener Bobb.

Like før mandagens intervju med VG publiserte spanske Marca en sak om Bobb med tittelen: «Nordmannen som får Manchester City til å forelske seg – og det er ikke Haaland.»

Unggutten forteller at han synes det er moro med positive tilbakemeldinger. Samtidig er Bobb klar på at han kan bli enda bedre.

– Det er en ære, men jeg tenker ikke så mye på det før mesterskapet er over. Det er en kamp igjen og vi får se om jeg spiller der.

Den avgjørende matchen i gruppe D er mot Italia onsdag klokken 20.45 norsk tid. Skjebnekampen sendes gratis på VG. Norge er nødt til å vinne med minst to mål, samtidig som Frankrike må slå Sveits, for å kunne gå videre til kvartfinale.

– Vi må score. Vi må gå ut offensivt. Vi har sett på Italia. Jeg tipper Leif, Terje (assistenttrener Skjeldestad, journ.anm.) og de andre setter sammen en bra plan for hva vi skal gjøre. Først og fremst må vi fylle oss fulle av krutt og bli klare til å spille en offensiv kamp, sier Bobb.

