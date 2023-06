Haaland etter nedturen: − Det er selvfølgelig tungt

ULLEVAAL STADION (VG) Erling Braut Haaland uttrykker skuffelse etter 1–2-tapet for Skottland.

VG oppdaterer saken.

– Det er selvfølgelig tungt. Det eneste vi vil er å spille god fotball og komme til mesterskap, sier Haaland til pressen søndag.

Han ble byttet ut i 84. minutt etter å ha sendt Norge i ledelsen etter pause. I 87. og 88. minutt snudde Skottland kampen. Han fikk spørsmål om det var totalt nødvendig å bli byttet ut.

– Ja, jeg følte jeg hadde gjort mitt. Og få inn friske bein og Jørgen Strand Larsen på topp, er ikke noe galt.

På spørsmål om feiringen av Manchester Citys «The Treble» påvirket ham, svarer Haaland dette:

– Jeg følte jeg gjorde jobben min i går, jeg vet ikke hva du synes.

Haaland fikk spørsmål om hvordan Norge står mentalt. Ikke siden 2000 har Norge vært i mesterskap. Manchester City-spissen pekte på at Danmark i samme periode har klart det en rekke ganger.

– Det er et problem. Men det er sultne gutter som vil frem og lære. Det tror jeg er viktig. For min del personlige del, vil jeg gjøre ting jeg kan for å få Norge til å lykkes. Det er det eneste vi vil.

– Hva tror du er grunnen til at man slipper inn så mange mål på slutten i viktige kamper?

– Jeg vet ikke.

Martin Ødegaard mener dagens landslag er det beste siden hans debut i 2016.

– Det blir dumt å lete etter så mange enkle svar og unnskyldninger på ting. Det er mye mer komplekst, sier kapteinen.

Kritikken og skuffelsen i folket og blant eksperter har vært stor etter lørdagens kollaps.

– Jeg har stor tro på laget, og driter litt i hva alle sier. Jeg har like stor tro på laget, sier Ødegaard.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post