Bruno Fernandes forsøkte å legge vekk store deler av ansvaret fra Ole Gunnar Solskjær på tampen av trenerens periode i Manchester United.

Fernandes: − Jeg følte at noen måtte beskytte Solskjær

Bruno Fernandes åpner opp om tiden like før Ole Gunnar Solskjær fikk sparken i Manchester United.

Jonas Bucher

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

I et stort intervju med The Athletic snakker United-stjernen åpent om sin egen periode i klubben - hvor Ole Gunnar Solskjær har vært en viktig mann for ham.

Etter 1–4-tapet for Watford i fjor høst, forsøkte Fernandes å kommunisere med fansen på tribunen. Han ga uttrykk for at det ikke var Solskjærs feil at laget presterte langt under det som var forventet.

– Etter Watford-kampen var det som om folk buet på ham. Jeg likte det ikke og tenkte; «hvorfor ikke gjøre det på oss?», forteller Fernandes til det engelske nettstedet.

Etter kampen fikk United-legenden sparken, etter en rekke svake resultater.

– Det var vi som var på banen og tapte kampen. Jeg følte at noen måtte beskytte Solskjær på det tidspunktet. Jeg ville ikke ta skylden fra Ole, men at alle skulle ta ansvaret sammen, sier han.

Midtbanespilleren hadde nordmannen som manager i nesten to år, og mener at Solskjær fikk til mye som trener i klubben.

Fernandes beskriver avskjeden med Solskjær slik:

– Han er en fyr som elsker denne klubben, og det er noe man ser. Da han kom for å ta farvel med alle, var det en tøff og svært vanskelig beskjed for ham. Du kunne føle at det mest sannsynlig var en av de verste dagene i livet hans.