VB ENGLAND_SUPPORTERE 221115 - 1.mov Falske britiske

supportere med

sambatrommer ...?! Men det er ikke

det eneste som

har snudd årets

store fotballsirkus

fullstendig på hodet.

Et VM i

offside

Derfor er Qatar-VM så fullstendig annerledes

Velkommen til fotball-VM 2022.

Et mesterskap der noen av verdens beste spillere kommer til å briljere, mens fordømmelsen og truslene om boikott minner om at årets utgave handler om langt mer enn å kåre en vinner.

I Doha er (ekte) tilskuere og mediene i ferd med å strømme inn i forkant av søndagens åpningskamp, men alvoret ligger som et tykt slør over arrangementet.

Utenfor banen er det helt nye regler som gjelder.

Sirkuset er allerede i gang:

Mexico-fansen

kan bare glemme

å ta tequilaflasken

med til kampstart. Under Qatar-VM

blir du sendt bort

for å drikke.

For et av de store spørsmålene før VM har vært:

Er det lov å drikke alkohol?

Dette er vanligvis strengt regulert i Qatar, men før mesterskapet er reglene blitt myket opp, ifølge BBC. Det er likevel ikke lov å nyte alkohol hvor som helst.

Under VM blir det bare mulig å få servert alkohol i avgrensede områder, som egne fansoner. Og: Det blir også egne områder der fulle fans kan oppholde seg til de blir edru. For sikkerhets skyld er det innført en grense på fire alkoholenheter per bestilling, ifølge The Guardian.

FIFA-president Gianni Infantino ser foreløpig ut til å nøye seg med vann.

Å drikke alkohol eller være beruset på offentlig sted, kan nemlig straffes med fengsel i inntil seks måneder, og/eller en bot på opptil tre tusen qatarske riyals, som tilsvarer litt over 8700 norske kroner, ifølge Faktisk.no.

Billig å drikke blir det heller ikke under VM. Prisene på alkohol i Qatar er blitt et tema blant tilreisende i forkant av mesterskapet. På hotellet VG har sjekket inn på i Doha, koster en flaske 0,33 cl Heineken 165 kroner.

Spektakulære

nye hoteller

er ikke nok. Mange turister

må i tillegg

settes på båten.

Luksusprosjektet Katara Towers er inspirert av Qatars nasjonale segl-symbol og åpner akkurat i tide til VM – med plass til både et fem- og seksstjernershotell i tårnene.

Til sammen 542 rom, suiter og leiligheter – samt kinosaler, restauranter og en privat sigarsalong.

Men det forventes rundt 1,2 millioner besøkende til sluttspillet, og Qatar har ikke hotellkapasitet til alle.

Dette har det kommet en uvanlig løsning på: Cruiseskip.

Det Genève-baserte rederiet MSC Cruises er hyret inn av arrangøren, og før mesterskapet starter, seiler de inn med tre cruiseskip som skal legge til kai i Doha. Disse skal bli brukt til å huse tilskuere.

Femstjernersskipet «MSC World Europa» har 2633 kabiner, seks svømmebasseng og 30 barer. VM-maskoten La'eeb – i sjokoladeform – er på plass om bord.

Det er også ventet at mange tilskuere vil bo i nabolandet De forente arabiske emirater, og kanskje spesielt i Dubai. Herfra er det bare en kort flytur til Doha og fotball-VM.

VM-ballen har

tatt turen til

nisseland. Men selv i desember

kan det bli dryppende

hett for veteranen

César Azpilicueta.

Fotball-VM forbindes med sommer og sol, men denne gangen blir det julestemning underveis i mesterskapet, som varer fra 20. november til 18. desember.

Grunnen er at et sommer-VM i Qatar ville blitt en uutholdelig varm opplevelse for alle involverte, siden temperaturen kan krype opp mot 50 grader i juni – juli. Det ville nok kreve en viss lettelse i antrekket.

Men tilskuerne kan fortsatt forvente å måtte svette i kapp med spillerne: Idet VM nærmer seg, viser Yr fortsatt 36 grader i skyggen på enkelte dager i Doha.

Heldigvis vet

arrangøren råd. Noen godt

synlige hull

har oppstått

i VM-fasaden.

Inne på de åtte VM-stadionene er det lagt opp til en sval løsning for både spillere og publikum: VM-arrangøren har installert aircondition på bakkenivå rundt samtlige baner.

– Vi kjøler ikke bare ned luften, vi renser den også. Allergikere vil ikke ha noe problem på disse anleggene, har professor Saud Abdulaziz Abdul Ghani lovet.

Han er arkitekten bak systemet og går under kallenavnet «Dr. Cool».

Airconditionanleggene gjør at varmen ikke blir et problem inne på banen.

Men strømforbruket blir enormt. Er det uproblematisk?

Trærne er dyrket

ved en planteskole

– for å bli utplassert

rundt nye stadioner. Dessuten lader

Qatar opp med

verdens største

el-busstasjon.

Myndighetene i Qatar hevder at årets VM blir det første som er fullstendig karbonnøytralt. Bruk av elektriske busser, korte reiseavstander, solcelleparker og kjøp av klimakvoter skal sørge for det.

Den nye ladestasjonen i Lusail har havnet på Guinness’ verdensrekordliste med sin kapasitet til 478 busser.

Men heller ikke her lar alle seg begeistre.

Kritikerne mener nemlig at et gigantarrangement som fotball-VM aldri kan bli karbonnøytralt, og at det hele er ledd i en PR-kampanje som handler om såkalt «grønnvasking» – som betyr at noe fremstilles som mer klimavennlig enn det er.

Og apropos kritikk. Også det ønsker arrangørene å kunne styre.

I Doha troner

en edderkopp

i bronse foran

mediesenteret. Kritiske blikk mot

VMs skyggesider

skal fanges i

arrangørens nett.

Internasjonale medier vil kunne bli bannlyst fra å filme på bosteder, som der migrantarbeidere bor. Det vil også være forbudt å filme statlige bygninger, universiteter, steder for tilbedelse og sykehus.

Enkelte journalister som har prøvd å gjøre annet, har blitt arrestert.

Restriksjonene er en del av listen som medier som søker om tillatelse til å filme, må godta.

Det vil ikke bli ilagt forbud knyttet til filming av enkeltpersoner, men reglene gjør det trolig vanskelig å dokumentere kritikkverdige forhold og menneskerettighetsbrudd mot migrantarbeidere.

Først kan du se

kvartfinalen på

Lusail stadion

klokken 18 ... Kun et kvarter unna

med taxi venter

Education City

– og ny kvartfinale

fire timer senere.

Aldri har avstandene i et fotball-VM vært kortere!

Mellom de to nærmeste stadionene er det bare 16 kilometer. Avstanden mellom de to VM-arenaene som ligger lengst fra hverandre, er 70 kilometer. Det betyr at tilskuerne i Qatar kan få med seg flere VM-kamper på én dag.

Syv av de åtte VM-stadionene som skal benyttes, er bygget fra grunnen av.

Medaljen har likevel en bakside: For hva skjer etter VM? Qatar har ingen rik fotballkultur og står etter alle solemerker igjen med flere store stadionanlegg enn hva landet har bruk for.

For de franske

supporterne er

det litt krøll med

årets fotball-VM. Mens den britiske

fansen fortsatt

holder masken.

Flere europeiske land melder om en klar nedgang i antall supportere som skal reise til VM for å få med seg kamper fra tribuneplass, ifølge The Athletic.

600–700 danske supportere har søkt om å få billetter til gruppespillet, mens 3000 nederlandske fans har gjort det samme. I Russland for fire år siden søkte 5000 nederlendere om billetter til hver kamp.

I 2018-VM søkte seks ganger så mange franske tilskuere om billetter som før årets VM.

Unntaket: England. Der har 3000 tilskuere søkt om billetter til gruppespillet. Det er som i tidligere VM.

Noen uker før VM ble det avslørt at myndighetene i Qatar har tilbudt 40–50 personer fra flere av de kvalifiserte nasjonene en reise til mesterskapet – helt gratis!

Det er bare én liten hake ved tilbudet: De som reiser forplikter seg til å prate utelukkende positivt om Qatar.

Fansen har fått beskjed om at skal oppføre seg etter viss mal der de bare skal publisere positive innlegg om det kritiserte mesterskapet.

Den siste uken er også arrangørene blitt latterliggjort i sosiale medier.

Qatar beskyldes for å ha betalt hundrevis av «falske fans» til å paradere foran kamera for å skape stemning i forkant av VM-åpningen. «Supportere» fra tilsynelatende hele verden har strømmet ut i gatene med flagg og ansiktsmaling – blant annet «engelskmenn» med ukarakteristiske sambatrommer.

Noen sosiale medier hevder å ha sett de samme personene i forskjellige videoer, iført forskjellige landslagsdrakter.

TV-kommentator og tidligere fotballstjerne Jamie Carragher vært tydelig i sitt syn på videoene:

– Jeg synes det er absolutt motbydelig!

Sveitsiske aktivister

har gitt sin munnfull

til hva de mener om

skeives rettigheter

i arrangørlandet. Politigeneral

Al Ansari har

advart om at

fans kan bli fratatt

sine regnbueflagg.

Homofili er forbudt i Qatar. Landet har fått kraftig kritikk for måten migrantarbeidere behandles på.

Flere måtte bøte med livet under byggingen av arenaene VM spilles på. Avisen The Guardian hevder at 37 dødsfall skal være direkte knyttet til byggingen, selv om Qatar nekter for dette. De hevder det kun er snakk om tre dødsfall.

Og endte ikke fotball-VM i Qatar etter omfattende korrupsjon?

Dette er noen av grunnene til at tildelingen av mesterskapet til Qatar er blitt kraftig kritisert.

Mange lurer nå på om det vil komme markeringer og demonstrasjoner i Qatar, mot myndighetene, under selve mesterskap. For det er også forbudt.

Og mange lurer på hvordan sikkerhetspolitiet i så fall vil reagere på dette.

FIFA oppfordret nylig spillere og fotballedere om å unngå fokus på politikk under VM og isteden fremme det sportslige perspektivet de neste ukene.

Kvinner skal

helst være

tildekket

– også når de

nyter sjøluften. Mens enslige menn

får slå seg løs på

stranden – bare de

holder seg for seg selv.

Alle former for narkotika er forbudt, og straffene er strenge. Det er forbudt å nyte alkohol eller være beruset offentlig.

Og ordenspolitiet er klare til å gripe inn.

Men forbudslisten i Qatar stopper ikke der.

Å banne offentlig eller opptre uhøvisk på noen som helst måte er også forbudt.

Du skal heller ikke ta bilde av religiøse bygninger, eller statlige og militære bygninger. Ei heller private bygg, med mindre du har fått en tillatelse.

Kvinner bør dekke til skuldrene og ikke gå med korte skjørt, ifølge britiske myndighete r. Menn bør ikke gå i shorts eller bære trøyer uten ermer i offentlige bygg.

Ugifte har ikke lov til å bo sammen, ifølge lovverket i Qatar. Å bli gravid utenfor ekteskap er også forbudt ved lov. Det samme er homofili.

På offentlige strender er det egne områder for enslige menn, samt andre områder myntet på familier.

Ballen er stadig

like rund, men

under årets VM

er den overfølsom. Og aldri har

spillerne vært

så overvåket

– ovenfra.

FIFA lanserer et nytt «semiautomatisk offsidesystem» i årets VM.

Årets VM-ball inneholder en sensor som sender ut et signal 500 ganger hvert sekund. Samtidig har hver VM-stadion montert 12 kameraer under taket, rettet mot banen. Disse følger ballen og 29 punkter på kroppen til hver av de 22 spillerne ute på banen.

Resultatet: Spillernes eksakte posisjon idet ballen sparkes er til enhver tid kjent, og VAR-rommet får beskjed ved offside.

Deretter gir VAR-dommerne beskjed til dommeren på banen. På stadion og TV skal det deretter vises en animasjon av situasjonen.

– Testene har vært en kjempesuksess, og vi er trygge på at vi vil få et godt hjelpemiddel slik at man fatter den rette avgjørelsen ute på banen.

– Jeg vet at noen kaller det for «robot-offside». Det er det ikke. Dommerne og assistentdommerne er fortsatt ansvarlige for avgjørelsene ute på banen, sier sjef for dommerkomiteen i FIFA, Pierluigi Collina.

Så blir det opp til spillerne, tilskuerne og fotballfans over hele verden å felle den endelige dommen over årets kontroversielle og ganske så annerledes fotball-VM.

Søndag starter sirkuset for alvor.