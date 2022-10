TØFF TREKNING: Stormakter venter Norge i gruppespillet til U21-EM neste sommer.

Knalltøff trekning for Norge i U21-EM

Det ble en svært tøff trekning for Norges U21-landslag som neste sommer skal delta i sitt første mesterskap på 10 år.

Andreas Hellenes

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Oppdateres!

Europamesterskapet, som spilles i Romania og Georgia, varer fra 9. juni til 2. juli i 2023.

Da gruppene ble trukket tirsdag, havnet stormakt etter stormakt i samme gruppe som Norge.

Sveits, Italia og Frankrike ble nemlig en etter en plukket opp av trekningsbollene, og dermed er det disse tre nasjonene som sammen med Norge utgjør gruppe D.

Info Her er alle gruppene: Gruppe A: Georgia

Belgia

Portugal

Nederland Gruppe B: Romania

Ukraina

Kroatia

Spania Gruppe C: Israel

Tsjekkia

England

Tyskland Gruppe D: Norge

Sveits

Italia

Frankrike Vis mer

Møtes igjen

Norge og Italia var også i samme gruppe da det norske U21-landslaget sist var kvalifisert for mesterskap tilbake i 2013. Sammen med vertsnasjonen Israel og England utgjorde de gruppe A.

Sist Norge var med i et mesterskap var EM i 2013. Også da var Norge i gruppe med Italia, et oppgjør som endte 1–1 etter to scoringer på overtid.

Mesterskapet var en stor suksess for Norge, som under Tor Ole Skulleruds ledelse tok seg helt til en semifinale.

Der ble de dog spilt av banen og tapte 3–0 for et Spania-lag som senere vant turneringen.

Mesterskapet har Norge tatt seg til gjennom en EM-kvalifisering som følelsesmessig var en ordentlig berg-og-dalbane: