1 / 4 forrige neste fullskjerm

Klaveness om balansen mellom jobb og privatliv: − Mange som blir skilt

AUCKLAND (VG) Her leker Lise Klaveness med Ingvild Stenslands sønn under Norges trening. Selv har fotballpresidenten med seg sine tre små barn «down under», og det gjør hun ikke bare av personlige årsaker.

Kortversjonen Lise Klaveness har med seg familien til fotball-VM på NFFs regning. Hun mener det er viktig å fremheve viktigheten av å kombinere familieliv og jobb også i fotballen.

Klaveness ser et sentralt likestillingsaspekt i dette, og peker på behovet for at flere kvinner og småbarnsforeldre kan være trenere og ledere i fotballen.

Hun ønsker å endre fotballens mannsdominerte kode, og skape en mer bærekraftig plattform for trenere og ledere, med plass til folk i alle aldersgrupper og livsfaser.

Hun understreker at dette ikke er et tema som bare handler om kvinner: – Vi ønsker å ha mangfold og vi ønsker å ha de dyktigste. Og da må vi gjøre det mulig for mennesker med små barn å være trenere og ledere, sier Klaveness. Vis mer

– Dette er et tema som vi må forholde oss til, innleder fotballpresident Lise Klaveness til VG.

I to uker har fotballpresidenten stått side om side med det norske landslaget i fotball-VM i New Zealand. Ikke langt fra henne i Auckland, finner man de tre sønnene Oliver, Julian og Viljar, tett i tett med kona Ingrid.

Klaveness kaller kona «barnepasseren».

Det er en trygghet å ha kona med seg, da fotballpresidentens kalender er tettpakket med hektisk møtevirksomhet, samtidig som hun stiller opp og bistår det norske landslaget i det meste de foretar seg.

HELE FAMILIEN PÅ PLASS: Sønnene Oliver, Julian og Viljar, og konen Ingrid er med fotballpresident Lise Klaveness i VM.

– Dette var noe jeg var veldig opptatt av som toppfotballsjef. Vi ønsker flere kvinner, men også småbarnsforeldre til å være trenere og ledere. Det fikk jeg erfare selv med veldig mange reisedøgn, sier Klaveness.

Da hun ble valgt som president, var hun tydelig overfor NFFs valgkomité at man måtte finne ut hvordan man kunne ta med seg familien på reisene.

Det skulle fotballpresidenten bruke til mer enn bare personlige årsaker.

– Jeg hadde en ettåring den gangen, og det er et barn som er så liten at man ikke kan FaceTime med, sier hun.

Det ble Norges Fotballforbund enige om å teste. Dermed har både Klaveness og Ingvild Stensland med seg familien til New Zealand, på regningen til NFF.

Klaveness har mellom 100 og 200 reisedøgn i året, og for øvrig jobb på ettermiddag og kveld ellers.

– Derfor har det vært veldig viktig for meg å finne ut hva som fungerer, sier Klaveness.

Hun mener det også at det er en faglig interesse i å kunne finne den balansen.

– Det er noe jeg er veldig nysgjerrig på, men det ligger også noen helt sentrale likestillingsnøkler der. Ikke bare mellom kvinner og menn, men også alder. Om man ønsker flere yngre i startfasen, sier hun.

1 / 4 forrige neste fullskjerm

Men også når det kommer til hva stempel fotballen har hatt.

– Det har vært mannsdominert, men menn har sikkert synes det har vært utrolig vanskelig. Da jeg ble toppfotballsjef ble jeg opptatt av at det er mange som blir skilt også, i ung alder, fordi man er mye borte i hverdager og helg, sier hun.

Slik er jobben, sier hun.

– Folk er lidenskapelig opptatt av det de gjør, og det er jeg også, men man må finne en mer bærekraftig plattform for trenere og ledere, sier Klaveness.

Hun titter bort på Hege Riise, og får et bekreftende nikk av landslagssjefen når hun spør om det ikke også ligger noe i at Riise er romslig i at Klaveness og Stensland får ha med seg barna på trening, og at spillerne får hilse på dem.

– Det kommer jo an på laget, også. Hege er en trener som er veldig avslappet på slike ting, og som styrer det sportslige opplegget, sier Klaveness.

MED: Stensland sønn Sam var også med da Norge spilte kvalifiseringskamp mot Albania på Ullevaal i september 2022. Her sammen med Sophie Román Haug.

På fritiden har Guro Pettersen og Guro Reiten vært innom Klaveness sitt rom for å leke med barna.

– Som spiller selv syntes jeg det var en fin avkobling. Mellom annet hadde Solveig Gulbrandsen med barn i troppen. Det er ikke så vanlig i Norge, og på herresiden har det vært fraværende, sier hun.

Det vil hun gjøre noe med.

– Fotballen har vært kodet mot menn. De har hatt noen hjemme som passer barna. Jeg tror at dette er en kulturreise vi kan få til på en god måte, og som jeg har gode erfaringer med.

Riise stemmer i:

– Jeg tenker at det er fint. Sånn var det da jeg var i USA, langt tilbake i tid. Da var det helt naturlig. Og vi er borte lenge, og det er fint å tilrettelegge, sier Riise.

1 / 3 forrige neste fullskjerm

Klaveness stopper opp et lite øyeblikk, før hun fortsetter:

– Selvsagt knuser man egg på veien. Man har dritturer der det bare har vært stress for ungene og for meg, men da skriver man det ned og tenker at andre kan bruke det til noe fornuftig, sier Klaveness.

Hun er ikke tvil at dette er et tema som man må bygge videre på og få gode rutiner på.

– Det å være borte i uke etter uke fra en toåring, det vil jeg ikke. Det er en fantastisk jobb, gøy og utrolig givende, men det er vanskelig å kombinere med familie, sier hun.

Hun understreker at dette ikke er et tema som bare handler om kvinner.

– Det er et tema som handler om bærekraft, alder på trener, leder og hva vi ønsker å ha. Vi ønsker å ha mangfold og vi ønsker å ha de dyktigste. Og da må vi gjøre det mulig for mennesker med små barn å være trenere og ledere, sier Klaveness.

1 / 3 forrige neste fullskjerm