Sverre Nypan har storspilt for Rosenborg den siste tiden. Det gir oppmerksomhet fra de største agentselskapene i verden.

Agentkrig om Sverre (16) – bruker fortsatt pappa som rådgiver

Sverre Nypan (16) storspiller for RBK om dagen. Det gjør at agenter fra hele verden ringer til pappa Arne.

Kortversjonen 16-årige Sverre Nypan har gjort seg bemerket i Rosenborg. Det gjør at store klubber og agenter fra hele verden henvender seg til hans far, Arne Nypan.

Sverre Nypan har kontrakt med Rosenborg frem til 2025. Spillere under 18 år kan ikke inngå kontrakter på over tre år, men Arne Nypan indikerer at de kan se for seg å forlenge kontrakten med et år til.

Faren har håndtert henvendelser på vegne av sønnen så langt, men ser snart behovet for å ansette en agent.

Sverre selv er fokusert på sin prestasjon i Rosenborg, og lar faren håndtere oppmerksomheten fra agenter og storklubber. Vis mer

– Det er klart at det er veldig mange henvendelser. Veldig mange. Men det er veldig artig, sier Arne Nypan og humrer.

Sverre Nypan fyller ikke 17 før godt inn i adventstida, men har likevel blitt et fast navn i RBKs lagoppstilling. Det vekker oppsikt blant store klubber – og store agenter.

– Det har kommet veldig mye de siste månedene etter at han har spilt mye for Rosenborg. De agentene som ringer kommer fra stadig større og mer seriøse agentselskap. I starten var det mange norske agenter, men nå har også de som har de største spillerne i verden meldt seg på, sier pappa Nypan til VG.

Han vil ikke si noe om hvem som ringer, men sier de ringer både på vegne av klubber og seg selv. Enn så lenge har det ikke kommet noe konkret tilbud.

Arne Nypan er til daglig administrerende direktør i Sparebank 1 SMN. Fram til nå har han også tatt imot henvendelser på vegne av sønnen. Nå nærmer det seg at sønnen må skaffe seg en agent.

– Akkurat nå føler jeg ikke noe behov for det. Med en gang det er aktuelt å gå til utlandet så må vi se på en samarbeidspartner. En som er mer inne i det enn jeg er. Så det er et spørsmål om tid før vi velger en som representerer Sverre, sier Nypan.

1 / 2 forrige neste fullskjerm

16-åringen har kontrakt med Rosenborg ut 2025. Spillere under 18 år har ikke lov til å skrive lengre kontrakter enn tre år.

Nå sier pappa Nypan at det ikke er uaktuelt å forlenge den med nok ett år.

– Vi ønsker å være tålmodige. Vi har veldig tro på det at han nå får erfaring i Eliteserien. Skal han dra så skal det være en klubb som betaler penger for ham og ikke som bosman-spiller bosman-spillerEn spiller som går gratis til en annen klubb ved kontraktsslutt. . Da vet vi at klubben mener alvor og vil være tålmodig, sier Nypan.

– Så synes vi at når Rosenborg viser at de vil investere i han, så er det rettferdig at det skal sitte igjen med en oppside. Vi har ikke tenkt så mye på forlengelse nå, men vi er ikke redd for å ha en lang kontrakt på ham, sier Nypan.

Da VG snakket med Sverre Nypan selv om oppmerksomheten for noen uker siden, var det en svært rolig unggutt som svarte.

– Jeg har en far som tar seg av det aller meste. Jeg klarer å skjule meg fra det styret der og legger egentlig ikke merke til det. Jeg synes han gjør en bra jobb, så er det mer opp til han om jeg skal bytte agent eller ikke. Akkurat nå trenger jeg ikke agent uansett, sier Nypan.

Rosenborg møter Hearts til returoppgjør i 3. runde av kvalifiseringen til Conference League torsdag. Kampen ser du på VG+ Sport.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post