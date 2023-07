1 / 2 MÅL: Sondre Bjørshol jubler etter å ha satt inn 1–0 borte mot Brann. SERVITØR PÅ 0–1: Kaptein Zlatko Tripic. forrige neste fullskjerm MÅL: Sondre Bjørshol jubler etter å ha satt inn 1–0 borte mot Brann.

Brann med første hjemmetap på 609 dager – Viking med syv strake seire

(Brann – Viking 0–2) Branns fantastiske hjemmerekke tok slutt i Vestlandsderbyet mot Viking etter en «genistrek» av Zlatko Tripic (30).

Viking er tilbake på annenplass igjen etter at vant sin syvende kamp i Eliteserien på rad – det takket være mål av back Sondre Bjørshol og overtidscoring av Niklas Sandberg.

De har seks poeng opp til serieleder Bodø/Glimt.

Brann tapte imidlertid sin første hjemmekamp siden 0–1-tapet i ligaen for Molde 28. november 2021.

Det er trolig meget bittert med tanke på at Brann hadde rogalendingene på gaffelen i innledningen.

«PEST OG PLAGE»: Zlatko Tripic var toneangivende for Viking søndag.

De viste seg nemlig fra sin beste side de første elleve minuttene. Rødtrøyene kom seg stadig lengre og lengre innover på Vikings halvdel, men det ble bare med cornere og det høye presset.

Men Viking slet voldsomt med tempoet.

Da svarte Viking-kaptein Zlatko Tripic med å sette seg ned på gresset etter en intensiv Brann-periode.

Det likte publikum og trener Eirik Horneland svært lite.

Tripic så ikke særlig skadet ut.

TV 2-kommentator Morten Langli mente det var ren taktikk av lyngdølen.

– Han er rutinert for å få den timeouten han skjønner at lagkameratene trenger. For her har Viking blitt fullstendig rundspilt de første elleve minuttene, var dommen til Langli.

– Det er sjelden du ser i norsk fotball at et lag bli så rundspilt de første minuttene, la han til.

Tripic var raskt tilbake på naturgresset igjen, og sto for kampens skudd på mål etter et kvarter med fotball.

Avbrekket hjalp Viking, og de spilte seg bedre – som til slutt endte i scoring.

Toneangivende Tripic fikk trekke seg innover i banen av Thore Pedersen før han la inn til Patrick Yazbek, som sleivet skikkelig fra lovende skuddhold. Ballen landet hos Sondre Bjørshol. Han traff vesentlig bedre og sendte den mørkeblå svingen til himmels etter en halvtime.

Viking hadde to store muligheter til å øke ledelsen, men det ble kun med den ene scoringen til pause.

SIGNERING: Branns nyervervelser Sander Kartum (avbildet) og Magnus Warming ble presentert i pausen på Brann Stadion.

Det ble ikke mindre intensivt etter pause – men akkurat slik det skal være når det er derby.

Felix Horn Myhre hadde annenomgangs første store mulighet da han headet utenfor Patrik Gunnarsons rekkevidde, men tverrliggeren var i veien.

Tripic hadde ikke lenge etter muligheten til å komme seg på scoringslista, men en god Mathias Dyngeland hindret ham fra kloss hold.

Brann skapte noen sjanser – spesielt med Sivert Heltne Nilsen dypt i overtiden – men de straffet aldri Viking.

Minuttet etterpå kontret Viking og Niklas Sandberg. Han ble felt på klønete vis innenfor 16-meteren og fikk straffespark.

Han tok straffen selv og sørget for 2–0.

Bergenserne har tapt fire kamper på de siste seks i ligaen og er nå på en sjetteplass, åtte poeng bak andreplasserte Viking.

