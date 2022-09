18-åring herjet i Diomandes skadefravær: − Helt ekstremt

(Sandefjord – Odd 1–3) Dennis Gjengaar (18) startet sin første eliteseriekamp, og grep muligheten med begge hender.

18-åringen hadde bare ett innhopp i Eliteserien før han ble kastet inn fra start i Adama Diomandes skadefravær.

De første 35 minuttene Gjengaar spilte på det øverste nivået kom i 0–7-tapet for Bodø/Glimt i august, men lørdag ble det en langt triveligere opplevelse borte mot Sandefjord.

Med to strålende scoringer like etter pause sørget nemlig Gjengaar for at Odd vant 3–1.

– Det var veldig gøy. Helt ekstremt å komme inn her og score to, sier Gjengaar til Discovery+.

Først mottok Gjengaar ballen i midtsirkelen, før han løp fra alt og alle – inkluder Sandefjord-keeper Jacob Storevik – og trillet inn 2–1.

Like etter fikk Horten-gutten ballen til høyre i feltet, og banket den i det lengste hjørnet.

– Aldri hatt så mye selvtillit som nå, og jeg klarer ikke å slutte og smile, sier Gjengaar.

Seieren sender Sandefjord et langt, langt steg mot fornyet kontrakt. Med åtte serierunder igjen tar Odd steget opp på sjetteplass, åtte poeng foran Sandefjord på nedrykkskvalifisering.

– Jeg tror de kan vinke farvel til den kvalikplassen med seier her, kommenterte Discovery-ekspert Vegard Hansen.