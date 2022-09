Storseier til Brann - dette er noen av rekordene de jakter

(Brann-Grorud 7–0) Brann surfer gjennom Obos-ligaen og kan ta med seg en håndfull rekorder på vei mot eliteserien.

Det sier litt om fotballfeberen i Bergen når 13.181 tilskuere kommer på stadion på en grå mandag i september for å se Brann mot bunnlaget Grorud.

De kom til lekestue og festspill - i hvert fall i én omgang.

12 minutter var spilt da Frederik Børsting åpnet ballet. Niklas Castro satte inn 2–0 på straffe i 24. minutt, så kom det to mål til på under 10 minutter fra Fredrik Pallesen Knutsen og Mathias Rasmussen før Børsting brukte hodet på 5–0 og Rasmussen var der igjen og ordnet 6–0 til pause.

Det var kanskje ikke så rart at bergenserne sang «Obos e for lett» før pause - en pause hvor Brann like godt byttet fire spillere.

Innbytter Bård Finne økte til 7–0 fra straffemerket i 76. minutt.

FESTSPILL I BERGEN: Felix Horn Myhre (t.v.), Mathias Rasmussen, Sivert Heltne Nilsen, Niklas Castro, Svenn Crone og Fredrik Pallesen Knudsen (t.h.) fikk etter hvert mye å juble for mot Grorud.

Opprykket var klart for en uke siden. Nå spiller Brann for en plass i historiebøkene.

Her er noen av rekordene fra nivå to fra tidsrommet 1997 til 2022 - altså etter at 1. divisjon ble én avdeling.

Poeng: Aalesund endte på 79 poeng i 2019. Brann står med 66 etter 24 kamper.

Poengmargin: Bodø/Glimt vant serien i 2017 med 16 poeng ned til Start. Brann har nå 22 poeng ned til Stabæk.

Flest seirer: I 2019 klarte Aalesund 25 seirer. Brann tok sin 21. i kveld på 24 kamper.

Færrest tap: Sandefjord gikk gjennom 1. divisjon med ett tap i 2014. Aalesund kopierte den bragden i 2019. Brann er uten tap denne sesongen.

Flest scoringer: Bodø/Glimt scoret 83 mål da de rykket opp i 2017. Brann står med 76.

Færrest baklengsmål: På 26 kamper i 1998 slapp Odd bare inn 18 mål. HamKam spilte 30 kamper i 2021 med 21 baklengs. Brann snitter på 0,45 med 11 baklengsmål på 24 kamper.

– Vi er tilbake der vi skal være. Det har vært en snuoperasjon uten like. Vi har vist bergenserne hva som bor i oss og så har vi fått god støtte. Dette skal vi fortsatt utvikle, fastslår Fredrik Pallesen Knudsen overfor Discovery+ mens fyrverkeriet går til himmels på stadion.

– Det er helt fantastisk med fyrverkeri og nesten fullsatt stadion. Det var gøy fra første sekund. Vi ble enige før kampen at vi skulle vise supporterne hva vi har gjort hele sesongen, sier Brann-stopperen.