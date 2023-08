HER HAR HAN BODD: Utenfor bysentrum i et rolig nabolag har Mason Greenwood adresse.

Her har United-hodepinen Mason Greenwood søkt dekning

MANCHESTER (VG) I en koselig Manchester-bydel noen titalls kilometer unna asfaltjungelen i sentrum er det ingenting som minner om annet enn idyll. Men på fortauet i midten av en av veiene står det to større kjøretøy.

Omkranset av grønne lunger og mursteinsvillaer er logoen til et vekterselskap foliert på den ene store stasjonsvognen.

Vi er på en adresse Mason Greenwood ble bedt om å oppholde seg da han i 2022 deltok i et rettsmøte som følge av de svært alvorlige anklagene mot ham.

Anklagene var det Greenwoods kjæreste som sto bak, som hevdet at Mason Greenwood hadde utsatt henne for vold. I februar 2023 ble anklagene droppet.

Senere endte det i en egen Manchester United-gransking, som mandag førte til at partene skiller lag.

Info Dette er Mason Greenwood-saken: Det var i januar 2022 at Greenwoods kjæreste publiserte en rekke videoer og lydopptak i sosiale medier som skulle bevise at Greenwood hadde utsatt henne for vold. Innleggene ble raskt fjernet.

Den 30. januar 2022 bekreftet Manchester United at saken hadde nådd dem. Da ble det besluttet at Greenwood ikke kom til å delta på trening eller spille kamper inntil videre.

Senere meldte Manchester-politiet at hadde arrestert en mann i 20-årene. Personen var mistenkt for voldtekt og overfall basert på bilder og videoer i sosiale medier.

Åtte måneder frem i tid ble det kjent at Greenwood måtte i retten, siktet for voldtektsforsøk og fysisk vold.

I februar 2023 ble anklagene droppet.

Manchester United har likevel foretatt sin egen etterforskning for å avgjøre om Greenwood kunne fortsette.

To ligakamper ut i sesongen har klubben konkludert med at han ikke kan det. Vis mer

Ifølge flere engelske medier er dette huset – med seks soverom og seks bad – også hans. Daily Mail har blant annet rapportert om at Greenwood før sommeren la ut følere i leiemarkedet med en pris på rundt 200.000 kroner i måneden.

Da VG rusler ned gaten mandag formiddag kommer en mann ut av stasjonsvognen. Han har på uniform og hilser pent.

På den andre hvite kassebilen står det «dog unit», hundeenheten til Manchester-politiet.

ROLIG GATE: I denne gaten utenfor Manchesters bysentrum har Mason Greenwood tilhold.

I resten av gaten er fortauene bilfrie. De private kjøretøyene står heller på gårdsplassen eller i garasjen.

De to bilene har tatt plass utenfor huset til det som en gang var Manchester Uniteds store juvel, men som det siste halvannet året, ikke minst de siste månedene har vært klubbens store problem.

En mange måneder lang prosess med frem og tilbake blant Manchester Uniteds ledelse og ikke minst enorm offentlig kritikk, endte med brudd for Greenwood og klubben han har vært en del av siden han var syv år.

– Det har vært noen ødeleggende dager for Uniteds omdømme, sier Adam Crafton til VG.

Han er journalisten som har fulgt Greenwood-saken svært tett for det anerkjente mediet The Athletic.

Info Fakta om Mason Greenwood: Navn: Mason Will John Greenwood

Alder: 21 år (født 1. oktober 2001)

Nasjonalitet: Engelsk

Posisjon: Spiss

Tidligere klubber: Manchester United

A-landskamper: 1

Kamper/mål for Manchester United: 129/35.

Fikk a-lagsdebuten sin av daværende United-manager Ole Gunnar Solskjær 6. mars 2019.

Aktuell: Ferdig i United etter å ha vært suspendert siden januar 2022. Greenwood ble siktet for voldtektsforsøk, men siktelsen ble senere frafalt. Klubben og Greenwood er enige om å terminere kontrakten. Kilde: NTB. Vis mer

Etter at politiet droppet anklagene i februar (se tidslinje for saken i faktaboksen lenger oppe), gjennomførte Manchester United sin egen etterforskning for å senere avgjøre om han kunne fortsette i klubben eller ikke.

Den skulle egentlig komme før sesongstarten 14. august.

Men etter den datoen har Crafton og andre medier rapportert om en rekke nye vendinger i saken fra Manchesters Uniteds side.

Blant annet at direktør Richard Arnold i begynnelsen av august hadde informert ledergruppen i United om at de ville ta Greenwood inn i varmen igjen.

Ifølge The Athletic hadde klubben kommet langt i planleggingen av en slik retur. Blant annet forberedt hva slags type bilder som ville bli tatt av spillerne på trening og hvordan manager Erik ten Hag skulle håndtere en ventet mediestorm.

Samme nyhetssted rapporterte også at United kartla hvilke eksperter, politikere, journalister som ville være kritiske eller støttende. Klubben listet også opp hvilke organisasjoner med fokus på vold mot kvinner som ville kritisere klubben.

FERDIG I KLUBBEN: Mason Greenwood, her i aksjon for Manchester United i slutten av 2020.

Slik snudde alt

Etter at disse nyhetene sprakk i offentligheten har imidlertid ting skjedd.

Politikere, organisasjoner for kvinners rettigheter og enkelte supportergrupperinger har vært kritiske. Blant dem Manchester Uniteds kvinnelige supporterklubb, der lederen sa at et eventuelt comeback ville gjøre Old Trafford «giftig» og «fullt av buing», skrev The Sun

Samtidig har også spillere på Uniteds kvinnelag blitt hetset på nett, skrev Manchester Evening News

Kort tid senere kom nyhetsmeldingene om at Manchester United-ledelsen plutselig vurderte å snu – det vil si gi slipp på Greenwood, ifølge lokalavisen . Det skjedde mandag.

– Det presset som har bygget seg opp den siste uken har vært uutholdelig. Det er et åpent spørsmål om klubben har endret mening om hva de selv mener er rett å gjøre, eller om de har endret seg på grunn av stormen i sosiale medier og fra de grupperingene som har sagt klart ifra, sier Crafton.

Han mener vendingen United-ledelsen har gjort minner om tiden da de i all hemmelighet sa ja til å være med på storsatsingen Super League, men gjorde helomvending da kritikken haglet.

– Det er en gjentagelse av den prosessen der, sier The Athletic-journalisten.

Greenwood har holdt en lav profil siden saken sprakk i januar 2022.

Han hadde kontrakt med United til og med 2025 og har dermed hevet lønn, men ikke fått trene med laget.

Derfor har det fått omtale hver gang han har vist seg utenfor hjemmet, blant annet da han leide og trente på en offentlig bane.

På spørsmål om hva han synes om Manchester Uniteds håndtering, vil ikke Crafton svare for rett fram på det. Han jobber tross alt med saken.

– Det har vært forskjellige måter å se det på. Noen vil alltid mene at det er upassende for United, som den store klubben de er, å ta ham inn i varmen igjen, spesielt med tanke på hvor ødelagt omdømmet hans er. Noen tenker det basert på det de har sett og hørt.

– Andre har gjort seg opp en mening etter det som har kommet frem senere. Om den store planleggingen og detaljene bak en mulig retur for Greenwood. Så kan man også si at hvis man driver et stort selskap, og du skal ta en stor avgjørelse, så må du også ha en plan. Samtidig, hvis du i den prosessen ser at det må planlegges så mye, så kan spørre seg om man virkelig bør gjøre det, sier Crafton.

