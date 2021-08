Ola Kamara tok grep: − Jeg måtte se meg litt i speilet

Livet smiler for den ferske tobarnsfaren Ola Kamara. 31-åringen scorer på bestilling, men innrømmer at han måtte gjøre endringer etter et svakt 2020.

Av Yngve Gjerde

Publisert: Nå nettopp

– Det har vært bra nå i det siste. Det er deilig det, sier Ola Kamara, som står med råsterke elleve scoringer på 13 MLS-kamper i 2021.

Det er imidlertid ikke noe nytt for Kamara å finne nettmaskene i USA:

I sin debutsesong for Columbus Crew scoret han 16 mål, og fulgte opp med 19 fulltreffere sesongen etter. Deretter gikk han til LA Galaxy og scoret 14 mål.

Men etter det skuffende oppholdet i kinesisk fotball og påfølgende retur til MLS, denne gangen til D.C. United, gikk det tråere. Forrige sesong ble det fattige fire scoringer på 22 kamper.

Grafikk: www.sofascore.com

– Jeg hadde en del problemer med kroppen, og kom på en måte aldri i form. Da vi ikke tok oss til playoffs, hadde jeg flere måneder på å trene. Jeg trente seks timer hver dag gjennom ferien for å styrke alle svakhetene som jeg hadde slitt med, og til slutt får man resultater. Det kom ut av hardt arbeid, og å jobbe litt med hodet også. Fotball er en veldig ærlig idrett, så om du ikke gjør jobben over en periode greier du ikke å prestere. Jeg måtte se meg litt i speilet og endre på en del ting for å spille på det nivået jeg gjør nå, forteller Kamara.

– Hvilke ting måtte du endre på?

– Jeg har vært her før og scoret en del mål, og da kan man bli litt sånn at man skylder på systemet, at de andre spillerne ikke gjør det som passer deg ... Men i stedet ser du deg selv i speilet, legger ting litt til side og tenker «hvis jeg er problemet, hva kan jeg fikse?». Så tar du det derfra, og gjør alt du kan for å sette deg i en god posisjon. Så hadde vi et trenerskifte og spiller med en mer direkte stil, og jeg kom i god form til alt det skjedde, sier spissen som står med 17 landskamper og syv landslagsmål.

LANDSLAGET: Ola Kamara, her avbildet etter en scoring mot Australia. Spissen scoret hat trick i den kampen.

Fersk tobarnsfar

Den skuffende 2020-sesongen førte til at Kamara havnet på flere lister i amerikanske medier over «spillere som må slå tilbake i 2021». Nå er han på listen over «spillere som har slått tilbake i 2021». Han er nummer tre på toppscorerlisten i USA etter 13 kamper, bare to mål bak ledende Seattle Sounders-angriper Raúl Ruidíaz.

– Det er moro om dagen. Jeg koser meg veldig med fotballen, og jeg har nettopp fått en sønn nummer to, forteller Kamara stolt.

Kenzo Kamara kom til verden 14. juli, og nå er de en familie på fire i den amerikanske hovedstaden Washington D.C. Fra før har han og kona fem år gamle Willian.

Livet som fotballproff i USA kan være tøft: Det er en del lange reiser som følger med bortekampene. Men livet som toppidrettsutøver og tobarnsfar lar seg kombinere på grunn av kona, forteller angriperen.

– Jeg har en kone som er veldig sterk og som holder fortet, sier han, og legger til at kanskje babylykken han nå kjenner på, kanskje hjelper ham på banen.

HERJER: Ola Kamara jubler for sitt andre mål i kampen mot David Beckhams Inter Miami tidligere i år.

Ingen planer om å gi seg

I oktober blir han 32 år, men har ingen planer om å gi seg, selv om han spøkefullt kaller seg selv «en gammel mann».

– Jeg skal nok spille her til jeg legger opp. Om 5–6 år, kanskje?

– Du skal ikke holde på like lenge som Zlatan Ibrahimovic?

– Nei, det tror jeg blir tøft. Den mannen er en maskin, sier Kamara om sin gamle lagkamerat og ler.

– Men jeg har ingen planer om å gi meg tidlig. Fysisk føler jeg meg nesten bedre enn noen gang. Men hvis kroppen sier stopp, så sier jeg også stopp.

