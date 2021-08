Rosenborgs norskdanske stjerneskudd: − Det blir Norge for meg

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Odd 5–0) Noah Holm (20) er født i Danmark, men har bare gått på skole i Norge. Han har danske foreldre, men vil spille landskamper for Norge. Han sammenlignes med John Carew - og lever godt med det.

For første gang startet Noah Holm (20) kamp i den norske Eliteserien, i det som også var hans første start for Rosenborg. Han brukte 11 minutter på å vise hjemmefansen - og Odd-forsvaret - hva han er god for. Resten av kampen ga grunnlaget for spørsmålene som oppstod lenge før dommeren blåste for sluttsignal; hvor god kan han bli, hvor lenge blir han i Rosenborg, og hva tenker han om de opplagte sammenligningene med John Carew?

– Det er gøy å bli sammenlignet med så store spillere, men jeg vil lage mitt eget navn her i Rosenborg. Målet mitt er å vinne mange kamper, og forhåpentligvis ta noen titler de neste årene, sier Holm til VG.

Sønn av sin far

Holm er sønn av tidligere Strømsgodset-spiss David Nielsen.

– Han var ikke en like stor fotballspiller som de dere nevner, men han har alltid vært der for meg. Hvis jeg har lurt på den minste ting, så har han vært en som har svart på alt, og vært dønn ærlig med meg, sier Holm til VG.

– Har du snakka med ham i dag?

– Nei, han har spilt kamp selv i dag. Jeg fikk en liten beskjed fra ham før han gikk ut på banen. Jeg tror jeg skal ta en telefon til ham når jeg kommer hjem, og har fått roet meg ned litt.

– Hva tror du han sier da?

– I dag kan det hende at jeg får litt skryt, men han er sikkert litt utilfreds med de sjansene jeg misset på i andre omgang. Han er litt gammeldags. Han vil ha litt mer råskap og litt mer fight, litt som han var. Men jeg tar fighten jeg også.

«Noah»

Begge foreldrene er danske, men Holm har kun kamper for norske aldersbestemte lag. Slik blir det også i fortsettelsen, hvis ikke noe helst spesielt skulle skje.

– Det blir Norge for meg. Jeg er født i Danmark, men flytta til Norge da jeg var veldig ung. Jeg har gått all skolegang i Norge, og jeg kan faktisk ikke skrive dansk, så jeg føler meg mer norsk enn dansk, sier Holm.

Til tross for at faren heter Nielsen til etternavn, er 20-åringens fulle navn Noah Jean Holm. Holm er hans mors navn. For å gjøre forvirringen komplett spiller han med «Noah» på drakten, der de aller fleste bruker etternavn.

– Det var mamma og pappa som ga meg Holm da jeg var liten, så det har ikke så mye å gjøre med mine egne valg. Men jeg liker at Holm representerer mamma. Det er jeg glad for.

– Hvorfor har du Noah på drakta?

– Det kunne vært Holm. Men jeg er Noah, så derfor ville jeg ha Noah bak på drakta. Det er litt annerledes, men ikke så mye mer tanker enn det bak den avgjørelsen.