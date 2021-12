Dette betyr et kommersielt samarbeid.

TETT: Brendan Rodgers og Leicester har et hektisk kampprogram for tiden. Her er Rodgers på sidelinjen før kampstart i ligacupens kvartfinale i forrige uke. Liverpool-manager Jürgen Klopp i bakgrunnen.

Ut mot romjulsprogrammet: − Latterlig

Seks av Premier League-lagene som spilte på andre juledag, skal igjen i aksjon på tirsdag. Leicester-manager Brendan Rodgers er misfornøyd med det tette kampprogrammet.

Det er lange tradisjoner for romjulsfotball i Storbritannia, hvor kampene kommer svært tett. «Boxing Day», andre juledag, er blant de virkelige merkedagene for fotballen på De britiske øyene, men at kampene kommer tett i dagene etter, er noe som titt og ofte har blitt kritisert.

I år er Leicester blant lagene som virkelig har fått et tøft program. Søndag spilte de borte mot ligaleder Manchester City, i en kamp som endte 6–3 til Manchester-klubben. Tirsdag er det Liverpool som står på motsatt banehalvdel for Leicester.

– Det er en latterlig terminliste, sier Leicester-manager Brendan Rodgers til The Guardian etter kampen mot Manchester City.

– Vi vet alle at spillerne ikke er fullt restituerte i 72 timer etter en kamp, så det er latterlig at vi skal spille igjen på tirsdag mot Liverpool, sier Rodgers.

TØFFE DUELLER: Det ble en intens kamp mellom Manchester City og Leicester på søndag, i en kamp som endte 6–3 til Leicester. Her er det Leicesters Youri Tielemans og Manchester Citys Ilkay Gündogan som kjemper om ballen.

Spesielt defensivt har Leicester store skadeproblemer, og klubben har også hatt en rekke spillere ute med coronasmitte i løpet av desember. På onsdag røk de ut i ligacupen etter straffesparkkonkurranse mot Liverpool. Manchester City var allerede slått ut og fikk dermed en enklere inngang før kampen mot Leicester på andre juledag.

Liverpools planlagte kamp mot Leeds på andre juledag ble utsatt på grunn av coronasmitte i Leeds, som gjør at også Liverpool vil kunne ha forholdsvis friske bein i tirsdagens kamp.

– Det er en stor utfordring for oss, men det er en utfordring vi er klare for. Vi skal fortsette å kjempe og jobbe på videre, sier Rodgers.

GOD OPPLEVELSE SIST: Liverpool slo Leicester ut av ligacupen i forrige uke, i en kamp som ble avgjort på straffer. Det fikk Jürgen Klopp til å trekke på smilebåndet.

Det tette kampprogrammet har også vært et tema på pressekonferansene til flere av storklubbene de siste dagene. Manchester United-manager Ralf Rangnick har tatt til orde for en diskusjon om ligacupens fremtid for å begrense kampbelastningen til spillerne, og både Rangnick og Liverpool-manager Jürgen Klopp har vært tydeligere forkjempere for å ha fem bytter i løpet av en kamp.

Jürgen Klopp er klar på at han ønsker å beholde «Boxing Day» som den tradisjonen det er, men han ønsker å unngå at det skal være serierunder både 26. desember og 28. desember.

– Vi vil ikke stoppe å diskutere dette, for hvis ikke diskuterer det, så forblir det slik. Kanskje blir det værende slik uansett, men spillerne trenger hjelp, sier Klopp.

