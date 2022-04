Brann med drømmestart på Obos-sesongen etter enorm keepertabbe

(Ranheim - Brann 0–4) Eirik Horneland og Brann valset over Ranheim i serieåpningen. Når de i tillegg fikk god hjelp av Ranheims sisteskanse, var de tre poengene aldri i reel fare.

– Resultatet er veldig fint. Det er jeg fornøyd med. Jeg er tilfreds med denne starten etter det vonde året vi hadde i fjor. Men vi må fortsette ydmykt. Dette er et maraton. Nå har vi en av 30 nede, sier Brann-trener Eirik Horneland til Discovery+ etter kampen.

For første gang siden 2015 var Brann tilbake i Obos-ligaen etter nedrykket fra Eliteserien i fjor. Foran sesongen var det ingen tvil om at det kun er opprykk som er godt nok i Bergen.

Og mot Ranheim fikk Eirik Hornelands mannskap, som har gått igjennom store endringer, en relativt enkel oppgave. Scoringer av Mathias Rasmussen, Aune Heggebø, Niklas Wassberg, samt en ordentlig keepertabbe signert Ranheim-sisteskanse Magnus Lenes, sørget for at det endte 3–0 til gjestene fra Bergen.

Men innledningsvis så det ikke ut til å bli noen parademarsj. Ranheim hang godt med på notene, men etter en jevnspilt første halvtime kom den forløsende scoringen.

SIKRET TRE POENG: Eirik Horneland på sidelinjen under seieren mot Ranheim søndag.

Mathias Rasmussen var på enden av et praktfullt Brann-angrep, hvor Sivert Heltne Nilsen fant målscoreren inne på fem meter. 1–0 til gjestene, noe som virkelig satte fyr på de mange tilreisende supporterne.

STORT FREMMØTE: Brann-supporterne møtte opp i hopetall i Ranheimsfjæra.

Like før pause fikk Brann-supporterne enda mer å varme seg på. Ranheim-keeper Magnus Lenes fikk servert et enkelt tilbakespill av lagkamerat Jakob Tromsdal. På utrolig vis klarte ikke keeperen å få kontroll over ballen, og somlet den inn i eget nett.

En keepertabbe av dimensjoner sørget dermed for at Brann kunne gå i garderoben til pause på stillingen 2–0.

TUNGE FORHOLD: Det snødde tett i Ranheimsfjæra i ettermiddag. Det taklet bergenserne best

Åtte minutter etter hvilen feide gjestene all tvil til side. Dommer Eivind Bodding pekte resolutt på ellevemeteren etter at ballen traff hånden til Ranheim-spiller Erik Tønne.

Kaptein Sivert Heltne Nilsen ga ballen til unggutten Aune Heggebø, som raskt viste seg tilliten verdig. Sikker som banken satte han ballen ned i høyre hjørne. 3–0 til Brann.

Utover i omgangen hadde Brann full kontroll. Helt på tampen sørget innbytter Niklas Wassberg for at det endte 4–0 til bergenserne med et vakkert hodestøt.