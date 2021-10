NOE Å TYGGE PÅ: Eirik Horneland ser nøkkelspiller Robert Taylor blir intervjuet etter 3–3-kampen mot Odd. Til venstre titter banens beste spiller Sander Svendsen frem.

Brann-profilene hadde takket ja til kvalikplassen: − Må jobbe skoene av oss for å holde to lag bak

De har fem poeng opp til trygg plass og 21 poeng igjen å spille om. Men flere i Brann ville sagt ja til et tilbud om kvalikplassen allerede nå.

Publisert: Nå nettopp

Der er trener Eirik Horneland, midtstopper Fredrik Pallesen Knudsen og midtbanesjef Sivert Heltne Nilsen samstemte etter 3–3 og en fotballkamp på speed i Skien søndag kveld.

Før avspark der fikk Horneland med seg at Sarpsborg slo til med 3–1-seier i Kristiansund og at Tromsø ordnet 1–0 mot snart fortapte Mjøndalen på sisteplass. Stabæk tapte 0–3 mot Moldes ti mann lørdag, og Horneland innser at det handler om unngå direkte nedrykk for Brann.

– Jeg følger tabellen. Realistisk sett må vi jobbe skoene av oss for å holde to lag bak oss og se om vi kan få en ny mulighet via kvalik for å stå i divisjonen, vedgår Horneland overfor VG.

– Hadde du takket ja til kvalikplassen om du hadde fått tilbud om den nå?

– Ja, det tror jeg nok fort jeg hadde gjort. Men la oss se. Vi kommer til å fighte for å se om vi klarer å fighte lagene bak oss. Det viktigste er å holde to bak seg. Det er vanskelig nok, vurderer Brann-treneren etter sin fjerde uavgjortkamp på de fem siste rundene.

– Ja, det tror jeg, svarer Fredrik Pallesen Knudsen på samme spørsmål etter en liten tenkepause.

– Ja, den hadde jeg tatt, sier Sivert Heltne Nilsen – og er selvsagt klar over at det kan bli familiefeide på kunstgresset på Intility Arena 15. desember, der det i likhet som i fjor blir spilt én kamp på nøytral bane for å avgjøre.

Og akkurat nå er Aalesund – trent av pappa Lars Arne Nilsen – det tredje beste laget i Obosligaen. Der spiller også tidligere Brann-profil Kristoffer Barmen, som forlot klubben etter nachspielbråket på sensommeren.

– Målet vårt er å redde plassen. Det er samme hvordan det skjer. Men en kvalik er ikke noe vi skal ta på forskudd heller. Det kommer til å bli en tøff kamp med Mjøndalen og Stabæk helt inn. Nå får vi ta Viking og se, sier Nilsen junior og sikter til midtukekampen mot vestlandsrivalen i storform:

BUNNLAGENES GJENSTÅENDE KAMPER Brann: Viking (hjemme), Vålerenga (borte), Rosenborg (hjemme), Sandefjord (borte), Molde (hjemme), Bodø/Glimt (borte), Sarpsborg (hjemme). Stabæk: Lillestrøm (borte), Haugesund (hjemme), Sarpsborg (borte), Kristiansund (hjemme), Tromsø (borte), Rosenborg (hjemme), Odd (borte). Mjøndalen: Kristiansund (hjemme), Odd (borte), Viking (hjemme), Strømsgodset (borte), Sarpsborg (hjemme),Vålerenga (borte), Bodø/Glimt (hjemme). Vis mer

Til den kampen mangler de Fredrik Pallesen Knudsen. Forsvarssjefen som skallet Brann i ledelsen 2–1 mot Odd etter en perfekt cornersving fra Bård Finne pådro seg gult kort senere i kampen. Det betyr karantene mot Viking.

– Min teori og tankesett i denne situasjonen er at vi lå sist med syv poeng. Nå har vi 20. Vi må fortsette å plukke og fokusere på oss selv. Det er syv kamper igjen. Vi kan fortsatt ta igjen folk foran oss, lyder Pallesen Knudsens relativt optimistiske tabelltolkning.

Også Aune Heggebø – som sikret det ene poenget med 3–3-målet mot Odd – ser positivt på det. 20-åringen hadde i motsetning til sine mer rutinerte lagkamerater ikke hoppet på et tilbud om kvalikplassen akkurat nå.

– Hvorfor det? Det er fortsatt syv kamper igjen. Mye poeng å kjempe om, sier bergenseren til VG.

PS! Forrige gang Brann var i kvalifisering om å holde plassen i Eliteserien, var i 2014. Da rykket de ned etter dobbeltoppgjør mot Mjøndalen.