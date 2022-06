Kommentar

Kan vi stole på denne mannen?

Av Knut Espen Svegaarden

LEDEREN: Stefan Strandberg har fått mye tillit av landslagssjef Ståle Solbakken (til høyre).

Egentlig er det ganske imponerende, med tanke på hvor lenge norske landslagssjefer har slitt med å komponere et slagkraftig og solid forsvarsspill: Det Ståle Solbakken og co har prestert så langt er best av samtlige landslagssjefer.

10 baklengs , 0,7 mål pr kamp, holdt nullen i åtte av 14 kamper, og kun sluppet motstanderne til 37 målsjanser (2,6 pr kamp), det har ingen av Solbakkens forgjengere klart.

Så spørs det om dette fortsetter. For gjør det det, og Norge får bruke en skadefri Erling Braut Haaland så ofte som mulig, så er dette, på et gitt tidspunkt, nødt til å bli bra.

Tallene på det defensive blir enda mer imponerende når vi ser tilbake til mars 2021, da Solbakken overtok, og fikk tre scoringer i fleisen fra Tyrkia i kamp nummer to. Han kjente ikke spillerne, spillerne skjønte ikke hvordan Solbakken ønsket å spille forsvar, og i tillegg hadde ikke norsk fotball hatt en leder-stopper siden Brede Hangeland ga seg på landslaget for nøyaktig åtte år siden.

Det så ikke direkte trygt ut det stopper paret Kristoffer Ajer og Stian Gregersen holdt på med i «hjemmekampen» på spansk jord, midt i pandemien. 0–1 etter fire minutter ble til 0–2 før halvtimen var spilt.

Det var flashback til gamle utgaver av «Norge prøver seg på forsvarsspill.»

Men siden, har det mer eller mindre vært tett, med sju baklengs på de siste 12 kampene (0,6 mål pr kamp). Og det blir enda mer imponerende det landslagsledelsen og spillerne sammen har gjort, når alt er snudd - via seks forskjellige stopperpar.

* Stefan Strandberg/Marius Lode - 2 kamper.

* Kristoffer Ajer/Stian Gregersen - 2 kamper.

* Stefan Strandberg/Kristoffer Ajer - 2 kamper.

* Stefan Strandberg/Andreas Hanche-Olsen 4 kamper.

* Kristoffer Ajer/Andreas Hanche-Olsen 2 kamper.

* Leo Skiri Østigård/Andreas Hanche-Olsen 1 kamp.

Det har vært innføring, fra Ståle Solbakken og Brede Hangeland spesielt, både på tavle og bane.

«Måten vi ønsker å spille forsvar på er vanskelig. Men når det lykkes, så er det veldig bra,» er en uttalelse fra Solbakken da han overtok som landslagssjef i fjor vinter.

Noe av det beste Solbakken og Hangeland gjorde var å «re-starte» Stefan Strandberg, en 30 år gammel stopper med 13 landskamper, og som var litt glemt i fotball-Norge, mest fordi han ikke spilte så mye fotball.

Men landslagsledelsen fant «dirigenten» sin, og det er han som har flest kamper av midtstopperne (11, mot Hanche-Olsens ni og Ajers sju). Og det er, egentlig, Strandberg Solbakken setter opp først på arket sitt, og så tenker han «makker» til de forskjellige kampene.

Nå venter Serbia, og spørsmålet kommer: Tør vi å stole på Stefan Strandberg, også nå, uten kamptrening?

Solbakkens viktigste forsvarsspiller har ikke spilt en fotballkamp på sju måneder, siden 7. november i fjor. Og tross rutinen, og at han er skadefri: Dette er en vrien situasjon for landslagsledelsen. Andreas Hanche-Olsen, som er i kampform (37 kamper siden desember) ville vært et naturlig valg her. Men det virker som Solbakken velger Strandberg, rutinerte, smarte Strandberg, uten kamptrening, sammen med Leo Skiri Østigård, ni år yngre, med en voldsom innsats og duellkraft som sin styrke - og som har spilt 15 kamper i Serie A siden januar.

En vrien avgjørelse. Jeg tror jeg ville valgt Hanche-Olsen, men Solbakken vet dette bedre enn meg.

Norge er avhengig av en god start på Nations League-kampene, og da trengs ikke minst et godt forsvarsspill, mot Serbia borte, nummer 25 på FIFA-rankingen (Norge er nummer 41).

En tøffere start enn bortekamper mot Serbia og Sverige i løpet av fire dager, inkludert to reiser, kunne ikke Ståle Solbakken fått på en turnering som er viktig for Norge, mye på grunn av seeding til EM-kvaliken.

Avspark: 20:45.