Holm dediserte scoring til avdød kompis: − Fikk endelig muligheten til å hedre ham

RIED IM INNKREIS (VG) U21-landslagets Noah Jean Holm (20) hedret kameraten med en rørende gest. Nå håper målscoreren å krige om gull med Rosenborg.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Noah Jean Holm scoret Norge U21s eneste mål mot Østerrike og markerte den med en helt spesiell feiring.

Først gjorde Rosenborg-spissen en pistolbevegelse, før han gikk ned på knærne og pekte opp mot himmelen.

– Den andre delen av feiringen er en markering til en kompis som mistet livet sitt. Det er derfor jeg gikk ned på knærne og så opp til ham. Den første delen med pistolen er litt av bakgrunnen min, forteller han åpenhjertig til VG.

– Mistet du ham tett opp mot kampen?

– Nei, det er noe som har skjedd for en liten stund tilbake. Nå fikk jeg endelig muligheten til å hedre ham. Det er en lenge siden jeg har scoret, så det var på tide, sier Holm.

Se alle høydepunktene fra Norge U21s kamp:

Spissens scoring var ikke nok til å sikre Norge poeng i 2–1-tapet mot østerrikeren, men nå vender Holm tilbake til Trondheim og Norge for eliteseriestart med Rosenborg.

Trønderne har hatt en svak oppkjøring under klubbens nye trener, Kjetil Rekdal. Bare i treningskampen mot Kristiansund har Rosenborg gått seirende ut.

Selv har Holm spilt samtlige treningskamper bortsett fra mot Raufoss og scoret to mål.

– Det har ikke vært resultatmessig bra, men vi har full tro på det vi jobber med. Det skal løsne på et eller annet tidspunkt, lover 20-åringen.

RBK-SPISS: Noah Jean Holm.

I første serierunde venter regjerende mester, Bodø/Glimt. Uten at Holm lar seg skremme av det.

– Får vi et bra resultat i Bodø så er det ingen som snakker, og alle hyler Rekdal og spillerne. Det er bare gå ut og jakte de gode opplevelsene. Jeg fikk en god opplevelse med scoring i dag, så jeg går inn i den kampen med selvtillit. Jeg vet at gutta har jobbet bra hjemme i Trondheim, jeg gleder meg til å reise til Bodø og gi alt, sier han.

Forrige sesong scoret Holm tre mål på 15 kamper i den hvite og svarte drakten. Rosenborg endte på 5. plass. I år håper han å hjelpe laget med et høyere antall nettkjenninger og til en høyere tabellplassering.

– Det er vel bare å score det første og ta det derfra. Hjelpe laget så bra som mulig, for jeg vet at vi har et utrolig potensial. Vi kan gå helt til topps hvis ting går vår vei, mener han.

