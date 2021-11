Kommentar

Den vanskelige «mellomkampen»

Av Knut Espen Svegaarden

NØDT/NØTT: Ståle Solbakken har en vrien oppgave før dobbelt-landskampene den neste uka: Fokusere på en og en kamp.

ULLEVAAL STADION (VG) Det kan høres merkelig ut, men Ståle Solbakkens viktigste oppgave den neste uka er IKKE Nederland, men å klare å holde fokus på kampen mot Latvia.

Er det en mann som kan klare å få spillerne til å glemme Nederland i noen dager, så er det Norges landslagssjef. Men han må være minst like mye smart psykolog som fotballtrener de neste dagene.

For det er lett å tenke på kampen i Rotterdam neste tirsdag, siden Norge har spilt seg i en posisjon der det faktisk er mulig å gå direkte til fotball-VM 2022. Den ligger der, hele tiden, en mulig finale mot Nederland om VM-plass.

Men kampen i Rotterdam om en drøy uke kan være (nesten) meningsløs hvis Solbakken ikke klarer å få spillerne sine til å hviske ut Nederland fra minnet de nærmeste dagene. For uten seier mot Latvia på Ullevaal lørdag, så er en direkte-plass umulig å spille seg til i Rotterdam.

Hvordan gjør da en idrettsleder, da han har to kamper å konsentrere seg om, men den «minste» er viktigst?

Solbakken har vært i situasjonen før, med FC København. Han vet hvor vanskelig dette kan være, spesielt med et media som ofte ser lengre fram en den første kampen, siden en eventuell finale mot Nederland vil være en av de største fotballkampene i norsk fotball på en stund.

Og til de fire som ikke allerede er klar over det: Det er snart 22 år siden Norge spilte i et sluttspill og snart 24 år siden Norge deltok i et VM. Nå er det langt fra sikkert at Norge kommer til å delta om Solbakken og teamet hans klarer å spille seg til et sluttspill: Da vil debatten om boikott garantert dukke opp igjen - ikke minst i Norge, der stemmene mot å delta i en fotball-VM fortsatt er sterke.

Men Solbakken kan ikke tenke på det. Han må, så godt det lar seg gjøre, få fokuset kun på Latvia på Ullevaal, dyrke at det er fullsatt, bruke opplevelsen mot Montenegro i oktober som åte for å få spillerne til å ønske seg en lignende opplevelse - mot Latvia.

Og så må han få spillerne til å la være å lese/se media.

Det siste tror jeg er en viktig faktor i kampen for å konsentrere seg om den første kampen og glemme den siste - til den første er ferdigspilt. Før Latvia står på motsatt banehalvdel på Ullevaal lørdag har Solbakken seks dager til disposisjon, noe han hittil ikke har hatt før noen kvalik-kamp. I den grad han har god tid til å drille spillerne inn mot hva Latvia kommer med, så har han det nå.

Etter Latvia er det kun en reisedag og en dag med lett trening før Nederland i Rotterdam tirsdag i neste uke.

Og det er det som gjør det litt vrient: Spillerne får god tid til å tenke - før Latvia. Og dermed er det også vrient å holde tankene om Nederland unna hjernevirksomheten.

Norge er gode nok, nå, til å slå Latvia på Ullevaal, la det ikke være noen tvil om det. Bortsett fra Sander Berge, Patrick Berg og Erling Braut Haaland er alle tilgjengelige, Solbakken kan bruke King/Sørloth på topp, han har Mathias Normann og Morten Thorsby tilgjengelig på midten, og han har ikke minst spillere som er i form, som startet kamp for sine klubblag i helgen - og i tillegg var det mange av dem som scoret mål.

Så det ser lyst ut, selv uten målmaskinen Haaland tilgjengelig.

Det er ikke umulig å ta Nederland heller.

Men først: Latvia.

Ikke glem det ...