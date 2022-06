Den nye Rosenborg-helten mister aldri troen på seg selv: − Han har en utrolig arrogant selvtillit

TRONDHEIM (VG) På 250 eliteserieminutter har Rosenborg-fansens nye helt Ole Sæter (26) scoret fem mål. For seks år siden var det ikke mange som trodde at Sæter skulle bli løsninga på Rosenborgs spissproblem. Kanskje bare ham selv.

Erik Eikebrokk

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Sæter er født bare noen hundre meter fra Lerkendal, og på Lerkendal har han fått tilnavnet «løven fra Singsaker». Hat-tricket mot Kristiansund var hans første Rosenborg-mål på Lerkendal, han er blitt en fanfavoritt på godt og vondt.

Går man seks år tilbake i tid, var tilværelsen en helt annen. Sæter spilte 3. divisjonsfotball for bydelsklubben Sverresborg i 2017. Via Kristiansund (2018) og spill for andrelaget, gikk ferden videre til Nardo på nivå tre (2019). Så tok Ranheim-trener Svein Maalen kontakt.

– Han ble fast først i andre halvdel av sesongen. Det er vanskelig å tidfeste, for han var mye skadet. Hadde han ikke vært så mye skadet, så hadde han vært fast. I siste tredel av sesongen og i kvalifiseringen, var det ingen tvil; da var han førstevalg som spiss, sier Maalen, som i dag jobber som fotballekspert for Adresseavisen.

– Trodde du da at han skulle gå til Rosenborg så kort tid etterpå, etter bare en halv sesong på nest øverste nivå?

– Jeg hadde ikke trodd det. Jeg ble ikke overrasket over at Rosenborg så potensiale i ham, men jeg ble overrasket over at de hentet ham allerede da, og jeg mente nok at det kanskje var feil. For han hadde bare én sesong bak seg på toppnivå.

– Utrolig arrogant

Etter sesongen 2020 ble drøm til virkelighet da Sæter signerte for Rosenborg. Etter spill for andrelaget samt et utlån til Ull/Kisa i Obosligaen, fikk han Rosenborg-debuten i 2021.

– Det har gått radig. Det har vært en fin reise, en veldig typisk Ole Sæter-reise der folk har hatt lite tro på meg, og tenkt at dette aldri blir noe. At folk ikke har tro på meg, gjør det lettere for meg å klare det. Det er bare å lukke øynene og holde nesa i riktig retning. Det har jeg gjort hele veien, sier Sæter.

Gjennombruddet kom i 2022. Da var Sæter rukket å bli 26 år. Rosenborg-trener Kjetil Rekdal har hatt Noah Holm som sitt førstevalg som spiss. Men Holm har slitt med scoringsformen og skader. Dermed grep Sæter sjansen.

– Det er vanskelig å beskrive hva jeg liker best med ham. Han er spesiell, og er farlig på sine måter. Han er en smart fotballspiller, og har en utrolig arrogant selvtillit som gjør at det ser utrolig enkelt ut selv om det er vanskelig, sier Rekdal.

– Han hadde det litt for sjelden

Mot Kristiansund fikk Sæter gult kort etter et aldri så lite basketak med KBK-stopper Max Williamsen. Rekdal sier til VG at han vil prate med spissen om temperamentet.

– Når det koker, lever han litt på grensen. Han blir litt irritert av og til. Det er et tullete gult kort han drar på seg i dag når vi leder 3-1. Det handler om smartness. Det skal få lov til å koke til et visst punkt, men så må det stoppe. Men når han scorer tre mål, så er vi ekstremt godt fornøyd med ham, sier Rekdal.

For Kristiansund-trener Christian Michelsen gikk det som det måtte gå. Sæter fikk aldri spille for KBKs førstelag, og måtte nøye seg med kamper for andrelaget - på nivå tre - i 2018.

– Vi så at han hadde det, men han hadde det litt for sjelden. Han var en ung gutt den gangen som har blitt voksen og fått hår på kassen. Den spilleren han er i dag, er gull verdt for et fotballag, og er en som avgjør kamper, sier Michelsen.