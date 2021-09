Dette betyr et kommersielt samarbeid.

MYE OPPMERKSOMHET: PSG-manager Mauricio Pochettino tok av Lionel Messi for ikke lenge siden mot Lyon. Det fikk mange til å stusse.

– Messi vil ikke glemme hva Pochettino gjorde

PSG-manager Mauricio Pochettino ber om at Lionel Messi (34) får tid til å blomstre i laget. Tidligere PSG-spiller Nicolas Anelka tror forholdet deres allerede har fått en solid brist.

– Du tar ikke av en som har vunnet Gullballen etter 75 minutter, når han ikke har scoret for laget. Det gjør mye med hodet hans. En spiss trenger en trener som viser ham trygghet, og den situasjonen gjorde ikke det, sier Anelka, tidligere landslagsspiss for Frankrike og nåværende TV-ekspert for RMC Sports.

Han snakker om at Messi ble byttet ut mot Lyon 19. september på stillingen 1–1. Superstjernen så ikke fornøyd ut da.

SPISSDUO: Nicolas Anelka og Thierry Henry var en del av det franske landslaget i sine dager som aktive spillere.

PSG endte med å vinne 2–1 og har en stor luke i fransk liga allerede med full pott etter åtte runder. Men fansen har til gode å se det beste fra Messi foreløpig. Han har ikke scoret på sine tre første kamper.

– Messi vil ikke glemme hva Pochettino gjorde. Det vil henge ved ham. Han er stjernen i laget og det var hans første kamp på Parc des Princes. Det kommer til å bli vanskelig å hente seg inn fra situasjonen, sier Anelka, som gjennom sin karriere var kontroversiell.

Paul Thomas Clay, Viaplay-kommentator som følger fransk fotball tett, tar Pochettino i forsvar.

– Ting blir blåst litt ut av proporsjoner, jeg tror ikke det var så mystisk egentlig, selv om det ble vekslet noen blikk og at de ikke tok hverandre i hånden. Jeg tenkte umiddelbart at det «her blir det bråk», men det kom frem at han trøblet litt med kneet og sto over helgens kamp mot Montpellier (2–0-seier), sier Clay.

– Når det var snakk om en skade var det jo bare ansvarlig av Pochettino å ta han av.

Før tirsdagens Champions League-kamp mot Manchester City ber Pochettino om folk skal være litt tålmodige med Messi.

– Vi snakker om den beste spilleren i verden. Men det sagt, dere må forstå at han er en mann som oss, og trenger tid til å tilpasse seg den nye klubben, sier Pochettino og fortsetter:

– Familien må tilpasse seg et nytt samfunn og en ny kultur. La spilleren tilpasse seg og få følelsen av å være hjemme. Nå er alt nytt. Det er ikke lenge siden han kom.

PSG-manageren legger til at Messi «kommer til å ha suksess og vinne store ting for klubben».

Clay er usikker på om Pochettino har kommet frem til hvordan han skal sette sammen det stjernespekkede laget med Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Angel di Maria og Mauro Icardi offensivt.

– Han har hvert fall tidenes luksusproblem. Jeg er litt usikker på om han har løsningen her og nå, kanskje han må prøve litt forskjellige varianter. Det er ikke sikkert løsningen er å bruke alle samtidig, sier Clay.

PSG skuffet i åpningskampen mot Club Brügge (1–1) og har presset på seg. I hjemlig liga har de vunnet åtte av åtte.

Manchester City er midt i en helvetesuke med tøffe kamper, og brukte krefter mot Chelsea på lørdag.

