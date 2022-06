CITY-KLAR: Erling Braut Haaland er den nye spissen til de engelske seriemestrene.

VG viser Manchester Citys første sommerkamp – blir trolig Haalands debut

Natt til 21. juli får trolig Erling Braut Haaland sin debut for Manchester City i klubbens første treningskamp for sommeren, mot meksikanske Club America. Kampen ser du live på VG+ Sport.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det er knyttet enorme forventninger til Manchester Citys nye nummer ni. Mens flere av de andre toppklubbene i England begynner sin treningskampsommer en uke tidligere, planlegger City å spille sin første kamp i Houston mot Club America. Og VG vet at planen er at Haaland skal få spilletid mot meksikanerne.

Kampen ser du live som abonnent på VG+ Sport. Kampstart er satt til 02.30, men VG har også studiosending i forkant.

– Erling Braut Haaland er Norges største idrettsstjerne, og det å få vise det som trolig blir hans debut for Manchester City er et scoop for oss. Haaland-interessen er allerede enorm, og den kommer bare til å bli større når han skal i aksjon på banen, sier rettighetssjef i VG, Aslân Farshchian.

Natt til 21. juli blir en supernatt på VG+ Sport. For ikke bare viser vi Citys første kamp for sommeren – på programmet står også Orlando City mot Martin Ødegaards Arsenal og Charlotte mot Chelsea. Begge oppgjørene inngår i Florida Cup, som du ser eksklusivt på VG+ Sport.

I tillegg til en rekke treningskamper med Europas største klubber, kan du følge de norske lagenes vei mot europacupspill. VG+ Sport viser i juli også ATP-turneringene i Båstad og Kitzbühel, hvor Casper Ruud er tittelforsvarer og storfavoritt.

Oversikt over kommende liveeventer på VG+ Sport finner du her.