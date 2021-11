Fnyser av Mourinhos hevn-utspill: − De kommer til å være desperate

ROMA (VG) José Mourinho (58) sier til norsk presse at «det ikke er snakk om hevn». Det tror Bodø/Glimts tidligere dansker bare er tøv.

Av Mats Arntzen

Publisert: Nå nettopp

– Han vil nok ha «payback». Jeg tror ikke han vil være så «happy» med å tape to kamper mot Glimt. Nå vet de kanskje hva som kommer, så de stiller nok med et litt bedre lag, sier den tidligere Glimt-stjernen Philip Zinckernagel, som nå er på utlån i Nottingham Forest fra Premier League-klubben Watford.

Budskapet «Welcome to Rome» prydet storskjermene idet Bodø/Glimt-spillerne entret storslåtte Stadio Olimpico – et stadion som kan romme mer enn 70 000 tilskuere.

Selv ikke voldsomme regnbyger kan skjule kontrasten fra det bikkjekalde høstværet som skapte uutholdelige forhold for et Roma, som ble sendt hjem fra Aspmyra med halen mellom beina og 1–6 i sekken.

– Jeg tror ikke det er plass i fotballen og livet for hevn. Hevn for hva da? En kamp vi tapte mye? Det er ikke snakk om hevn. Det er en ny kamp mot et veldig bra lag, men et lag vi vet vi kan vinne mot, sier Mourinho, som tydeligvis har fulgt god med på norsk eliteseriefotball siden sist:

Portugiseren var mest opptatt av at «reservelaget til Roma var et dårligere lag enn Bodø/Glimt». Nå sender han trolig utpå profilerte spillere som Henrikh Mkhitaryan, Tammy Abraham, Bryan Cristante og Stefan El Shaarawy fra start. El Shaarawy startet også i Bodø, de tre andre kom inn etter pause, samtlige var på banen da Glimt gikk fra 3–1 til 6–1.

– Måten vi tapte på sist gang var en skam, så vi er nødt til å sette de på plass på torsdag. Det er et godt lag, men det er vi også. Det blir en bra kamp i morgen. Vi vil gi alt for å vinne kampen, det må vi, sier Tammy Abraham på pressekonferansen.

Den tilreisende Roma-fansen var i harnisk etter den ydmykende opplevelsen i Bodø. Abraham var en av flere som brukte flerfoldige minutter på å snakke med – og prøve å roe ned – de som hadde tatt turen helt til Bodø.

AMPERT: Bortefansen til Roma var alt annet enn fornøyde etter 1–6-tapet på Aspmyra. Etterpå måtte spillerne beklage.

Til tross for at det er ventet over 1000 tilreisende Glimt-supportere, er det nok liten tvil om hvem som kommer til å høres best på tribunen.

– Det vil gi dem mer energi, men det er noe vi kan bruke til vår fordel hvis vi klarer å irritere på oss dem, sier Marius Lode.

– Jeg tror de gleder seg til atmosfæren. Det er noe helt, helt annerledes. Det kommer til å gi dem et skikkelig «boost», og det kan være vanskelig å finne fokus de første minuttene.

Det sier Kasper Junker, som forlot Glimt til fordel for japanske Urawa Red Diamonds i januar. Han spår at Roma kommer til å møte Glimt med mye mer respekt i torsdagens kamp – med et toppet lag og et høylytt hjemmepublikum.

– De kommer til å være desperate for å ta hånd om og styre kampen foran egne supportere. Det kan Glimt utnytte, og hvis de i tillegg klarer å hindre de i å score, så kan bli en veldig, veldig kul. Det blir en stor test på det høyeste nivået, sier den danske spissen.

APPLAUS: José Mourinho og spillerne hans vet at de har supporterne i ryggen, men det kan fort snu med et dårlig resultat.

Bodø/Glimt er også forberedt på at det kan være noe helt nytt som venter dem på Stadio Olimpico.

– Jeg tror det blir viktig å forstå at vi må nullstille og se dette som en helt ny kamp. Selv om vi slo de sist, så er det ikke sånn at det skjer igjen. Vi må være forberedt på alle scenarioer, sier Marius Lode til VG.

– «Drillo» sa til spillerne sine før Norge slo England 2–0 i 1993 at «nå må vi ikke undervurdere engelskmennene»...?

– Det er jo et veldig kult sitat, fordi det blir veldig aktuelt. Det er å klare å avvæpne det og være skikkelig på, men vi skal heller ikke være redde og ha for mye frykt. Samtidig kan vi ikke undervurdere dem og tenke at «dette går av seg selv».

– Det blir utvilsomt en stor utfordring for oss, men jeg er sikker på at vi er klare, sier midtstoppermakker Brede Moe.