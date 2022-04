Norge nærmer seg VM-drømmen: Slapp med skrekken mot Polen

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge - Polen 2–1) Norge slapp med skrekken i en toveis sjansebonanza. Et selvmål og litt Graham Hansen-magi sikret landslaget viktige poeng i VM-kvaliken.

Av Magnus Gamlem

Norge stormet i angrep og satte Polen under et enormt press fra første spark på ballen.

Først testet den hjemvendte datter, Ada Hegerberg, Polens keeper med en strøken heading. Både spissen og det norske Ullevaal-publikumet så hodestøtet i mål, men noen lange fingre fikk avverget en drømmestart.

Like etter fikk Hegerbergs sambygding Guro Reiten godt treff fra distanse, men Polens keeper, Karolina Klabis, fikk strukket hånden helt opp i vinkelen.

Norge trengte en hjelpende hånd – eller hode – fra gjestene for å sprekke nullen. Reitens corner var godt slått og på første stolpe var Gabriela Grzywińska uheldig og stusset ballen i eget mål.

Norge er nummer 11 på FIFA-rankingen, 22 plasser foran Polen. Forskjellen var synlig før pause, men etter sidebytte slo gjestene tilbake.

Polen sendte inn en av sine store stjerner, Wolfsburg-spiller Ewa Pajor, som kombinerte seg fint gjennom Norges oppløste forsvar på en overgang. De norske jentene hang ikke med på returløpene og i feltet kunne Nikola Karczewska enkelt trille inn reduseringen.

Før den tid burde Cecilie Fiskerstrand vært utvist. Keeperen kom altfor sent ut og taklet nevnte Pajor i bakken som siste kvinne. Men dommeren vinket spillet videre.

STORE SJANSER: Ada Hegerberg scoret tre mål i landslagscomebacket og var svært nære nye scoringer mot Polen på Ullevaal.

Forrige møte mellom lagene endte 0–0, Norges eneste poengtap i VM-kvalifiseringen. Norge fremsto langt svakere etter pause på Ullevaal, men på eget gress klarte de i slå polakkene denne gangen. Med et nødskrik.

Like før slutt fant Polen nettmaskene igjen ved Pajor, men jubelen stilnet raskt da de så linjedommerens flagg. Karczewska sto delvis foran Fiskerstrand da skuddet gikk og ble avvinket.

Hegerberg var svært nære scoring med to kjempesjanser før slutt, men en strålende polsk keeper begrenset skaden for gjestene. Det var bare andre gang Lyon-spissen spilte landskamp på nasjonalarenaen, en stadion hun enda ikke har scoret på. Hennes forrige kamp på Ullevaal var 2-2-kampen mot Østerrike i juni 2016.

Norge topper VM-kvalifiseringens gruppe F, foran Belgia og Polen. Belgia spiller for øyeblikket borte mot Kosovo, hvor de leder 3–0 etter den første omgangen. Med seier vil de være tre poeng bak Norge, mens Polen er åtte poeng bak. Det gjenstår to kamper av kvaliken, men selv med tap i Belgia i september, vil Norge ha gode muligheter til å ta gruppeseieren ettersom Norge vant 4–0 hjemme mot Belgia. Det er innbyrdes resultater som brukes først for å skille ved poenglikhet.

PS! Maren Mjelde kom inn i andre omgang. Chelsea-spilleren har slitt med skader i lang tid og spilte i kveld sine første landslagsminutter siden 2020.

