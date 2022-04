NOTERTE SEG FOR EN MÅLGIVENDE: Ada Hegerberg sammen med målscorer Wendie Renard etter 2–1-scoringen. Hegerberg var nest sist på ballen.

Hegerberg og Lyon tok første stikk mot erkerivalen: Kan bli norsk drømmefinale

(Lyon - PSG 3–2) PSG sjokkåpnet, men Lyon slo kraftig tilbake og vant den første av to semifinaler i kvinnenes Champions League.

Av Daniel Nerli Gussiås

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Marie-Antoinette Katoto sendte PSG foran allerede etter seks minutters spill og gjestene var farlige innledningsvis.

Men det skulle ikke vare.

Først utlignet stopperveteran Wendie Renard fra ellevemeteren i det som var hennes 100. Champions Legaue-kamp, før Ada Hegerberg på nydelig vis tredde Catarina Macario igjennom etter at PSG-keeper Barbora Votikova mislyktes med et utspill.

Alene med keeper gjorde amerikaneren Macario alt riktig og sørget for 2–1 like etter at halvtimen var passert.

Etter hvilen utnyttet Catarina Macario fryktelig rot i de bakre rekker hos PSG. Midtstopper Paulina Dudek første ballen inn mot egen keeper, som ikke turte å plukke opp ballen. Det endte med en misforståelse hvor ballen trillet inn mot streken. Der rakk Lyons Macario å rappe ballen og sette den i nettet.

3–1 var et faktum etter de utrolige scenene.

KUNNE JUBLE: Lyon-spillerne etter 3–1-scoringen.

Men gjestene nektet å gi seg. Med en halvtime igjen på klokken, var Lyon-spiller Malard på klønete vis borti ballen med hånden inne i eget felt. Etter en VAR-sjekk pekte dommer på straffemerket.

Der var PSGs Paulina Dudek sikker som banken, og plutselig var det full fyr i teltet igjen.

Det var derimot Lyon som fortsatt virket å ha best grep om kampen, hvor de var nære 4–2 ved flere anledninger. Ada Hegerberg misbrukte en stor sjanse helt på tampen, men flere scoringer kom det ikke.

Det endte 3–2 til Lyon mot hovedstadslaget.

Barcelona, med Caroline Graham Hansen i en sentral rolle, nedsablet Wolfsburg 5–1 fredag kveld. Det er med andre ord mye som skal til om katalanerne ikke tar seg til Champions League-finale. Returoppgjørene spilles i neste uke. Lyon og Barcelona møttes i finalen i 2019. Da vant franskmennene 4–1 etter hat trick av Ada Hegerberg.